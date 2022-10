Exportaciones de ajíes y pimientos peruanos cerrarían el 2022 con un alza del 6%

Los despachos de ajíes y pimientos al exterior sumaron, entre enero y julio del 2022, US$ 118 millones 182.000 y registraron una disminución de -21% respecto al mismo periodo del 2021 (US$ 148 millones 659.000); sin embargo, al término del año, lograría una variación positiva de 6%, estimó la Asociación de Exportadores (ADEX).

De acuerdo al presidente del Comité de Capsicum del gremio empresarial, Walter Seras Pacheco, esta proyección se debería a la mayor demanda de ajíes y pimientos peruanos en los últimos meses del año por parte de los principales mercados, entre ellos EE. UU., y el trabajo de los integrantes de la cadena para ser más competitivos.

En ese marco, el vocero recordó una reunión del grupo que representa en la cual se trataron varios temas de agenda. “Los asociados detallaron los cuellos de botella que enfrentan en su día a día y reafirmaron su compromiso con el rubro”, enfatizó al boletín semanal Perú Exporta.

Detalló que, a fin de fortalecer las capacidades de los productores —actualizando sus conocimientos en el campo—, se realizan capacitaciones presenciales; asimismo, se impulsa la participación de las empresas en ferias y misiones comerciales, entre ellas, la Expo Antad en México, Alimentaria en España y Expoalimentaria en Perú, que contribuirán a incrementar su red de contactos; y por supuesto, la comercialización de su cartera.

Seras mencionó que en la EA 2022, la feria de alimentos y bebidas más importante de Latinoamérica, en la que los expositores exhibieron sus productos y tuvieron la oportunidad de reunirse con compradores de los 5 continentes, participaron algunos asociados de su comité.

“El próximo año organizaremos la Convención Internacional de Capsicum, evento reconocido por los actores vinculados a nuestro rubro. Asistirán expositores nacionales y extranjeros, quienes expondrán temas relacionados a la productividad, tendencias de mercados, inocuidad, nuevas tecnologías y otros aspectos”, adelantó.

También anunció que su comité trabaja un proyecto de ley con el objetivo de preservar la inocuidad de los capsicum, penalizando la venta de pesticidas de etiqueta roja pues su uso atenta contra la inocuidad de la oferta y pondría en riesgo su ingreso a algunos mercados.

EE. UU.: primer destino para ajíes y pimientos peruanos

Según la Gerencia de Agroexportaciones de ADEX, los envíos de ajíes y pimientos peruanos, a julio del 2022, llegaron principalmente a EE. UU. (US$ 47 millones 258.000), destino que a pesar de contraerse -25,3%, representó el 40% del total. En segundo lugar, estuvo México (US$ 35 millones 766.000) con un ascenso de 51,9% y una participación del 30%. Completaron el top 5 España, Polonia y Alemania.

Las compañías exportadoras líderes fueron Gandules INC., S & M Foods, Agroindustrial E&C, ADB International, Agroexportadora Sol de Olmos, Industrial Comercial Holguín e Hijos, Agro Latam, Alimentos Procesados Agrícolas, Peruvian Capsicum Exporters y Arbayaza Export.

Respecto a las presentaciones, los capsicum secos fueron los más solicitados entre enero y julio del 2022, les siguió las conservas (26%), congelados (4%), pastas (2%) y frescos (0,6%). Además, entre enero y julio la páprika fue el producto líder de la canasta de los capsicum.

A la reunión de comité también asistieron el presidente de ADEX, Julio Pérez; la gerenta central de Exportaciones, Ysabel Segura; el miembro del Consejo Ejecutivo, Rafael del Campo, y la gerenta de Agroexportaciones, Susana Yturry.

El dato

- El Perú es probablemente el país con más diversidad nativa de capsicum cultivado en el mundo. En los mercados locales no es raro encontrar variedades de las cinco especies domesticadas (C. annuum L., C. baccatum L., C. chinense L., y C. frutescens L., C. pubescens Ruiz & Pav.), correspondiendo a cuatro ajíes y el rocoto, mientras que en otros países comúnmente se encuentran variedades de dos o tres especies cultivadas según The Alliance of Bioversity International and CIAT.