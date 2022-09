Financiamiento en comercio exterior alcanzó los US$ 6.279 millones a julio del 2022

A nivel del sector bancario, en el 2021 el volumen stock de financiamientos en comercio exterior fue de US$ 5.272 millones (S/ 20.167 millones con un tipo de cambio de S/ 3,825) y al cierre de julio 2022 se alcanzó los US$ 6.279 millones (S/ 24.018 millones con un tipo de cambio de S/ 3,825), según lo informó Ana Cecilia del Castillo, gerente de División de Negocios de BanBif.

Durante el 2021, el volumen total exportado creció en 47,1% respecto al 2020, con un valor total de US$ 63.151 millones. Las exportaciones tradicionales sumaron US$ 46.585 millones, registrando una expansión de 55,2%, mientras que las exportaciones no tradicionales alcanzaron un crecimiento de 28,2% con un valor total de US$ 16.373 millones.

PUEDES VER: Nueva ley de teletrabajo regirá desde febrero del 2023

La directiva explicó que el resultado positivo de las exportaciones tradicionales es reflejo del alza de 40,5% en sus cotizaciones. Dentro de este grupo de productos, destaca la variación de 51,5% y 53,7% de los precios del cobre y el zinc, respectivamente, en comparación con el 2020.

“Los productos que mostraron mayor dinamismo en su volumen exportado durante el año 2021 fueron el petróleo crudo y derivados, con un incremento de 22,1% y la harina de pescado, que se expandió en 41,1%. Respecto a los despachos no tradicionales, los productos textiles incrementaron su volumen exportado en 59,8% y los productos sidero-metalúrgicos y joyería crecieron en 29,2%”, mencionó.