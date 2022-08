Exportaciones peruanas de arándanos sumaron US$ 146,5 millones a junio: un aumento de 119%

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) señaló que las exportaciones peruanas de arándanos sumaron US$ 146,5 millones en el primer semestre de 2022, mostrando un crecimiento de 119% respecto a similar periodo del año anterior

El destino más importante de nuestro superalimento en el mundo es Estados Unidos, cuyas compras ascendieron a US$ 86,3 millones (+103,6%), seguido de Países Bajos con US$ 26,5 millones (+94,7%), que se convirtió en el país que más demandó este producto en Europa. Asimismo, en ese mismo periodo, las compras de arándanos peruanos por parte de Reino Unido alcanzaron los US$ 11,4 millones (+320,4%) y China US$ 8,8 millones (+380,6%).

En tanto, las regiones que más envíos realizaron a los mercados internacionales fueron La Libertad con US$ 99,6 millones (+132,3%), Lambayeque con US$ 18 millones (88,7%), Áncash con US$ 15,9 millones (+175,6%), Lima con US$ 8,8 millones (+90,4 %) y Piura US$ 3,9 millones (+17,7%).

“Los arándanos frescos se han convertido en uno de los productos más queridos en el mundo, lo que se ha reflejado en los más de US$ 146 millones acumulados en exportaciones entre enero y junio de 2022. Desde nuestro plan de promoción sectorial, estamos trabajando para llevar nuestra mejor oferta de superalimentos a los importadores más importantes del mundo”, señaló Amora Carbajal, presidenta ejecutiva de PromPerú.

El dato

- En 2021, la exportación de arándanos peruanos llegó a 23 mercados internacionales, a través de 40 empresas de nuestro país. En el caso de las paltas frescas, los envíos tuvieron destacada demanda en 31 países importadores, gracias a la gran labor de 247 exportadoras peruanas.