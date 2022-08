Saga Falabella y La Curacao deben compensar a clientes que compraron electrodomésticos a menos de S/ 1

Saga Falabella y La Curacao, durante sus ofertas por Fiestas Patrias, vendieron diversos electrodomésticos desde menos de S/ 1 en sus tiendas virtuales.

Al respecto, ya Indecopi inició la fiscalización en ambas empresas tras conocerse que habrían anulado las compras efectuadas por los usuarios. Para ello, están sondeando las redes sociales y la información que brinden las firmas en cuestión.

¿Reconocerán mi compra?

Según el fundador de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Jaime Delgado, Saga Falabella y La Curacao están obligadas a entregar estos productos pese a que aleguen que todo se trató de un error.

“Indecopi no solo debe multar a las empresas, sino también dictar una medida correctiva. Y esta es ‘cumple con lo que ofreciste’. Eso es lo que manda el artículo 44 del Código de Protección al Consumidor, es claro y expreso. Recuerda que yo he participado de la redacción de esta. Está establecido el efecto vinculante de la publicidad, eso significa que lo que tú ofreces lo cumples. Así de simple y claro. No hay lugar a interpretación”, explicó para La República.

En ese sentido, Delgado pone el siguiente ejemplo: Si vas a una tienda y encuentras que una ropa de baño está a S/ 10 y quieres comprarla pero en la caja te dice que es S/ 120 porque fue un error, este se debe corregir a futuro y para otros clientes, pero al comprador se lo debe vender al precio que indicaba la góndola; es decir, a S/ 10. “Así funciona el efecto vinculante de la publicidad”, agregó el abogado.

Aplicar el justo medio

El actual presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres, sostiene que el Código hace referencia a la buena fe entre ambas partes a la hora de una compra, por lo cual si un usuario ve que una televisión — por ejemplo — de S/ 2.000 se vende a S/0,50, debe suponer que ese precio no corresponde, sin embargo, el proveedor ya hizo la oferta y su deber es cumplir con la transacción.

“Corresponde el justo medio entre el derecho de información suministrada por el proveedor y lo que puede haber pasado. La empresa aduce una falla en el sistema entonces hay que encontrar una solución para que ambas partes cedan”, señaló.

Así, Cáceres propone dar una solución como la dada por Plaza Vea cuando vivió una situación similar: empadronar a los consumidores que acrediten haber comprado los productos con rebajas exorbitantes y darles mayores beneficios.