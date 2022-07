Agroexportaciones superaron los US$ 3.600 millones y crecieron 27,6% a mayo de 2022

Las agroexportaciones acumularon US$ 3.620 millones entre enero y mayo de este año. La cifra representó un aumento de 27,6% en comparación a lo registrado en el mismo periodo de 2021, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

De acuerdo con esta cartera, del valor exportado al mes de mayo pasado, las agroexportaciones de productos tradicionales representaron el 11%, mientras que las no tradicionales el 89% restante.

En lo que corresponde a las agroexportaciones no tradicionales, estas sumaron en los primeros cinco meses S/ 3.224 millones, lo que significó un incremento interanual de 17,2%.

Estos son los principales productos enviados al exterior: las uvas frescas equivalentes a US$ 613 millones (19,0% de participación); paltas US$, 387 millones (12,0%); mangos frescos, US$ 209 millones (6,5%); y los arándanos rojos frescos, US$ 135 millones (4,2%); entre otros.

En ese periodo, los productos de mayor contribución al crecimiento fueron el aceite de palma en bruto (244,7%), mucilagos de semilla de tara (169,7%), aceite de palma y sus fracciones (151,2%), arándanos rojos frescos (130,6%), aceites esenciales de limón (101,2%), detalló el Midagri.

Entre los principales destinos de los productos peruanos se encuentran Estados Unidos, Holanda, España, China, Ecuador, Chile, Alemania, México, Inglaterra, Colombia. Este grupo de países concentraron el 75% del total del valor FOB exportado en el periodo de estudio.

Detalle de exportaciones en mayo

En lo que corresponde a mayo, las exportaciones agrarias totalizaron US$ 616 millones, lo cual significó un aumento de 6,1% en comparación a los US$ 580 millones registrados durante el mismo mes del año anterior. Las agroexportaciones tradicionales representaron el 5,5% del total exportado, mientras que las no tradicionales el 94,5% restante, reportó esta institución ministerial.

En el quinto mes del año, las agroexportaciones no tradicionales totalizaron US$ 581,9 millones, cifra 3,1% mayor a lo observado en similar mes de 2021.

Los principales productos del ranking agroexportador no tradicional fueron las paltas US$ 168 millones (28,9% de participación), espárragos frescos o refrigerados (US$ 26 millones, 4,5%), alimentos de animales (US$ 21 millones, 3,5%) y mandarinas (US$ 18 millones, 3,2%).