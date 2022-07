Crudo internacional podría alcanzar los US$ 380 por barril, advierte JP Morgan

El precio internacional del petróleo podría alcanzar un nivel “estratosférico” de US$ 380 por barril si las sanciones de Estados Unidos y Europa impulsan a Rusia a realizar recortes en la producción de crudo como represalia, alertaron los analistas de JPMorgan Chase & Co.

Los países que integran el Grupo de los 7 (G7), que agrupa a las economías más fuertes del mundo, se encuentran elaborando un complejo mecanismo para limitar el precio del petróleo ruso como estrategia para debilitar la máquina de guerra de Vladímir Putin en Ucrania.

Sin embargo, debido a solidez fiscal de Moscú, “la nación puede darse el lujo de recortar su producción diaria de crudo en 5 millones de barriles sin dañar excesivamente su economía”, escribieron los analistas de JP Morgan, entre ellos Natasha Kaneva, en una nota a los clientes.

No obstante, para los expertos, el efecto en gran parte del resto del mundo podría ser desastroso. Así, según sus proyecciones, un recorte de 3 millones de barriles en los suministros diarios elevaría los precios del crudo de referencia de Londres a US$ 190, mientras que, en un recorte de 5 millones, significaría que el crudo llegue a un nivel “estratosférico” de US$ 380, advirtieron.

“El riesgo más obvio y probable con un límite de precio es que Rusia pueda optar por no participar y, en su lugar, tomar represalias reduciendo las exportaciones”, indicaron los analistas de JP Morgan.

Finalmente, agregaron que es probable que el Gobierno pueda tomar represalias recortando la producción como una forma de infligir daño a Occidente. “Lo ajustado del mercado mundial del petróleo beneficia a Rusia”, destacaron.

Con información de Bloomberg.