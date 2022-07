Gratificación de julio 2022: ¿los practicantes reciben este pago por Fiestas Patrias?

La gratificación de julio 2022 debe pagarse hasta la quincena del mes. Este monto adicional, que equivale a una remuneración más un adicional de los aportes a EsSalud o un seguro privado, corresponde a los trabajadores formales con contrato indefinido, a plazo fijo o tiempo parcial, y que han laborado, como mínimo, un mes entre enero y junio de este año.

Por ello, muchos jóvenes practicantes se preguntan si también es su derecho recibir la gratificación. La abogada laboralista Yaitana Espinoza aclaró este punto. “Lamentablemente, no (acceden a la gratificación), porque no se consideran trabajadores. Es una de las modalidades formativas, por tanto, no reciben esta gratificación. Solamente corresponde a los trabajadores”, indicó la especialista en LR+.

Sin embargo, los practicantes sí tienen derecho a un pago extra luego de cumplir seis meses en la organización. “ Se les otorga un pago al cumplir los seis meses . Vendría a ser un tipo de gratificación, pero va a depender de cuándo inicia su formación en la empresa”, señaló Espinoza.

Jorge Carrilo Acosta, docente de la Pacífico Business School, añadió que los practicantes reciben media subvención económica al cumplir el semestre de labores. Por ello, el desembolso adicional no se realiza necesariamente en julio y diciembre, como sucede con los trabajadores regulares.

¿Qué personas no reciben gratificación en julio de 2022?

El experto en finanzas Jorge Carrillo también detalló qué personas en otros regímenes laborales perciben media gratificación o no les corresponde:

Los trabajadores de la pequeña empresa reciben la mitad de este beneficio

Los trabajadores del sector público reciben un aguinaldo en vez de la gratificación

Los trabajadores de la microempresa, personas independientes e informales no reciben gratificación.

¿En qué se diferencia el aguinaldo de la gratificación?

La gratificación es un beneficio laboral que se entrega a los trabajadores formales del sector privado en dos momentos del año: julio y diciembre. No es un requisito cumplir la jornada mínima de cuatro horas diarias para recibir la gratificación de Fiestas Patrias, pero sí haber completado un mes de labores entre enero y junio del 2022.

Por otro lado, el aguinaldo se entrega dos veces al año a los trabajadores del sector público. Según la Ley de Presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, los aguinaldos de este año serán de S/ 300. Este monto fue determinado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).