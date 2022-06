Mypes quieren comprar energía eléctrica a generadoras

El presidente de la Asociación Mypes Unidas del Perú (MUP), Daniel Hermosa Negreiros, informó que la Comisión de Energía y Minas del Congreso realizará una sesión donde abordará los proyectos de ley 900 y 937. Estos buscan otorgar la posibilidad a las medianas, pequeñas y microempresas, poder adquirir energía eléctrica de forma directa de las empresas generadoras.

Hermoza explicó que en la actualidad este grupo de empresas están obligadas por ley a adquirir energía de las empresas distribuidoras que funcionan en sus respectivas regiones , a tarifas comerciales altas.

Los proyectos de ley pertenecen a las bancadas de Perú Libre y Fuerza Popular, y proponen reducir la valla de electricidad de 200kW a 50kW , para que los usuarios regulados puedan migrar al mercado libre y les permita generar un ahorro de hasta 30% en el pago de recibos de energía eléctrica.

Hermosa recordó que desde el 2009 el mínimo de consumo para ser cliente libre es de 200 kW . Detalló que el cambio de la norma permitiría que entre 20 mil y 25 mil pequeñas, medianas y micro empresas accedan a las tarifas más económicas que ofrecen las 52 generadoras eléctricas que funcionan en el país.

Además, los clientes podrán decidir a qué empresa comprarle, sin importar la ubicación. Eso sí, es probable que se deba pagar algún impuesto por el uso de las líneas de transmisión que dependen de las distribuidoras locales. Aun así, la diferencia de costos será relevante.

Explicó que la reducción de costos sería hasta de un 30%, lo que en estas épocas daría mayores opciones a una pequeña empresa de crecer y sobrevivir en un mercado golpeado por la pandemia y la suba de precios de insumos básicos.

Enfatizó que de acuerdo a las estadísticas del propio Gobierno, las pequeñas y grandes empresas son las que más han pagado el crédito “Reactiva”, que otorgó el Gobierno como un auxilio económico en medio de la pandemia.

“Sin embargo, las medianas empresas solo han podido hacerlo en un promedio del 25% . Y eso es preocupante”, dijo.

Para el empresario, esa estadística es una muestra de la difícil situación en que se encuentran las empresas medianas tras más de dos años de pandemia.

Una vez más, recalcó que es necesario que el Congreso apruebe este proyecto de ley y que no exista observación alguna de parte del Poder Ejecutivo, ya que la medida ayudará a un gran sector que no ha recibido ningún auxilio económico del Gobierno Central.

Costos e incrementos

Entre el 2021 y 2022 los precios de energía del mercado regulado subieron desde 45 a 53 US$/MWh (incremento de 18%).