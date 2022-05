MEF apuesta por adjudicar US$ 9.100 millones en obras mediante OEGEP y PMO

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) buscará agilizar la adjudicación de más de US$ 9.100 millones en proyectos de saneamiento, educación, salud, turismo, transportes, energía, comunicaciones, entre otros, a través de la creación de los Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos (OEGEP) en las entidades públicas que tengan un proyecto o cartera de proyectos de Asociación Público Privada (APP).

Durante el foro “APP en el Perú: Mejoras en la gestión, agilización de los procesos y cartera de proyectos”, el ministro Óscar Graham dio detalles del decreto legislativo N° 1543, que dicta medidas para impulsar la inversión privada mediante la mejora de la gestión de proyectos que se desarrollan en APP, y presentó el Portafolio de proyectos APP 2022 – 2023 de Proinversión.

Como se recuerda, el Decreto Legislativo N° 1543 introduce modificaciones al marco normativo respecto a los alcances, funciones, competencias y procesos aplicables a las modalidades de APP con la finalidad de mejorar la gestión de los proyectos y fortalecer su gobernanza en todo el ciclo de inversión. Asimismo, establece disposiciones especiales para acelerar la reactivación económica.

Entre otras medidas, el decreto plantea la creación de los OEGEP en las entidades públicas que tengan un proyecto o cartera de proyectos APP, estableciendo las Oficinas de Gerenciamiento de Proyectos (PMO por sus siglas en ingles) para trabajar en todo el ciclo del proyecto y agilizar su desarrollo y ejecución.

Proinversión informó que la cartera priorizada de APP y Proyectos en Activos asciende a más de US$ 9.100 millones, la cual incluye proyectos distribuidos a nivel nacional y de los sectores de saneamiento, educación, salud, turismo, transportes, energía, comunicaciones, entre otros.

En 2022, además del Proyecto COAR Centro, que fue adjudicado en marzo último, Proinversión tiene previsto adjudicar siete proyectos adicionales (Hospitales de Essalud Piura y Chimbote, tres proyectos eléctricos, la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Puerto Maldonado y las Bandas AWS-3 y 2.3GHz), por un monto total US$ 815 millones; convocar diez proyectos por cerca de US$ 2.000 millones y aprobar la declaratoria de interés de tres proyectos por más de US$ 3.100 millones. Mientras que para el 2023 se tiene previsto adjudicar dieciséis proyectos por más de US$ 6.600 millones y la aprobación de declaratoria de interés de quince proyectos por más de US$ 1.130 millones.

“La cartera está conformada por proyectos que contribuirán de manera importante a mejorar la conectividad y competitividad del país y, al mismo tiempo, a atender las necesidades de infraestructura social, cuya cobertura de brecha fortalecerá aún más las bases para un crecimiento sostenido”, comentó el director de Proinversión, Rafael Ugaz.

MEF: ¿Cómo funcionarán las OEGEP?

Los OEGEP desarrollarán las acciones necesarias para la gestión integral y la adecuada ejecución contractual de los proyectos que le sean asignados. Estableciendo estructuras de gobernanza y mejoras en los procesos e instrumentos para la gestión del proyecto.

El DL N° 1543 establece mejoras en los procesos de promoción de la inversión privada al incorporar el principio de sostenibilidad pues los proyectos desarrollados en el marco del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada (SNPIP) deberán planificados, priorizados, diseñados, ejecutados, operados y revertidos, de manera que garanticen la sostenibilidad económica y financiera, social, ambiental e institucional a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Además, a fin de reducir la duración de los procesos de AP delimita las competencias de las entidades que conforman el SNPIP, se reafirma el carácter obligatorio de sus lineamientos y precisa las funciones de diversos organismos que conforman el SNPIP, como los organismos reguladores, las entidades públicas titulares de proyectos, y órganos de promoción de la inversión pública.

“Los ajustes efectuados a los procesos, competencias y aprobaciones, y la implementación de las mejoras en la gestión, van a permitir que la cartera de proyectos de APP de Proinversión gane predictibilidad en cuanto a los plazos de entrega al mercado, sin perder calidad en la estructuración de los proyectos. De esta manera, una institucionalidad más sólida, y las consiguientes mejoras en la gestión, permitirán una percepción favorable por parte de los inversionistas y demás agentes interesados en la provisión de infraestructura bajo este mecanismo”, señaló el ministro Óscar Graham.