Eduardo Zegarra: “La reforma agraria está por convertirse en una promesa incumplida”

Hace seis meses se lanzó la segunda reforma agraria, la cual buscaba fortalecer a la agricultura familiar. No obstante, los productores acusan al Gobierno de no atender sus demandas, por lo que han recurrido a las protestas. Eduardo Zegarra, exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), explica mejor el panorama.

Los agricultores piden que se cumpla con la segunda reforma agraria (SRA). La gestión actual señala que no se encontró nada respecto al tema, ¿qué ocurrió con la medida?

La propuesta de la SRA fue ofrecida por el presidente Castillo durante la segunda vuelta electoral, ya que también se plasmó en el Plan Bicentenario, programa que complementó el plan de gobierno de Perú Libre, y es parte de la política para todo el periodo gubernamental 2021-2026. Con su lanzamiento, en octubre del 2021, se plantean cinco ejes de cambio: una nueva forma de gobernar para el desarrollo agrario, mejores mercados para la producción de la agricultura familiar, la industrialización rural, seguridad hídrica con tecnificación de riego, y apuesta por el cambio técnico, la asociatividad y el rol de la mujer rural. Estos desarrollaron los lineamientos centrales de la SRA. Entonces, eso de que no había nada es absolutamente falso. Se estaba iniciando el proceso que ha quedado trunco con la entrada del ministro Zea que ha destruido lo avanzado.

¿Cómo se frustró?

En enero se crearon el Gabinete de Desarrollo Agrario Rural y el Consejo Nacional de Desarrollo Agrario Rural, ambas instancias multisectoriales piezas clave de la SRA. Llegó la nueva gestión y hasta ahora no han sido instaladas. El Gobierno ha perdido el total interés en desarrollar uno de los elementos cruciales. El ministro (Zea) quiere otorgar exoneraciones tributarias a sus hermanos agroexportadores, otra muestra clara de que no entiende y que su concepto de la SRA es absolutamente tergiversado y opuesto al tema central, que es el apoyo a la agricultura familiar. Su plan de emergencia no tiene una medida concreta para afrontar la crisis de los fertilizantes, no tiene ningún planteamiento para impulsar las compras públicas de alimentos que también es un tema crucial para este momento de emergencia. Yo diría que la segunda reforma agraria está agonizando y a punto de convertirse en una promesa incumplida por parte del Gobierno.

PUEDES VER: Fortalecimiento de cooperativas agrarias quedó solo en promesas

¿Cómo se debe afrontar la crisis de los fertilizantes? El Ejecutivo habla de comprarlos del extranjero y explotar el guano de isla.

En el corto plazo hay que cambiar ya de estrategia, porque el problema ahora no es el precio, sino la total ausencia del producto a nivel internacional. Entonces, ahora lo que hay que hacer es comprar urea a cualquier socio comercial que pueda vendernos rápidamente, bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno. Se necesitan 200.000 toneladas de urea. No se ha importado absolutamente nada en lo que va del año. Eso va costar como mínimo uno S/ 200 millones, si tomamos en cuenta que la urea ya cuesta US$ 1.000 la tonelada. El Gobierno está en un problema muy grave, sin urea, la próxima campaña agrícola será un total fracaso y habrá una caída de la producción que puede llegar a un 30%. El guano solo cubre al 3% de lo agricultores, incluso las 100.000 toneladas que dice el ministro solo cubre el 3% de la demanda de nitrógeno de lo que requiere la agricultura peruana.

El presidente Pedro Castillo lanzó la llamada segunda reforma agraria en octubre de 2021. Foto: EFE

Se propone que sean las juntas de usuarios de riego los que importen de forma directa. ¿Respalda ello?

Las juntas no tienen los recursos ni la capacidad financiera, y creo que no es conveniente que lo hagan porque no conseguirán urea en ninguna parte.

¿Costear los costos de transporte de urea es una salida a la crisis?

Primero deben conseguir la urea antes de pensar en ello. La sociedad peruana enfrenta una potencial crisis alimentaria muy grave de no atenderse.

PUEDES VER: Conajup pidió al Gobierno comercializar producción arrocera a través de compras estatales

El presidente mencionó a inicios de mes la necesidad de instalar una planta petroquímica, ¿ya es el momento?

Una de las propuestas de la SRA es eso: construir capacidad nacional para producir fertilizantes. En primer lugar, con los fosfatos de Bayóvar, donde tenemos los tres insumos básicos. En efecto, se necesita una planta petroquímica para producir urea, son inversiones de gran envergadura que tiene que ser parte de una decisión a nivel de Gobierno. Para que eso pueda ocurrir, se necesita un plazo de cuatro años como máximo.

Otro tema. ¿A quién beneficia la modificación del reglamento de la leche?

Es una medida importante obligar a la industria productora de leche a etiquetar adecuadamente al producto de leche evaporada. Aunque en el corto plazo esto no va a resolver el tema del precio de la leche ni de la ganadería lechera que está en quiebra. Todo esto se aplica dentro de seis meses.

¿Cómo solucionar la quiebra y la producción de la leche?