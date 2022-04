Feriados por Semana Santa: ¿cuánto reciben los trabajadores que laboran aquellos días?

Durante la Semana Santa, muchos trabajadores pausarán sus labores, lo que permite que estos tengan derecho al descanso y a la retribución de dichos días pese a no prestar servicios, sin importar el régimen laboral en el que se encuentren.

Cristina Oviedo, laboralista del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez, afirma que el trabajo efectuado en día feriado dará lugar al pago de la retribución correspondiente, con una sobretasa del 100%, salvo que se otorgue un descanso sustitutorio”.

La letrada agregó que no se considera que se ha trabajado en día feriado si el turno de trabajo inicia el miércoles anterior al feriado y concluye el jueves santo. En este caso, no correspondería pago de sobretasa alguno ni descanso sustitutorio.

PUEDES VER: Precios de alimentos bajan ante mayor abastecimiento de mercados mayoristas

¿De qué otro modo se puede compensar si un trabajador labora en feriado?

En caso de no haber un pago por el trabajo en día feriado, también puede compensarse con un día de descanso sustitutorio.

¿Se considera un delito que un empleador determine no acatar los feriados?

Las empresas, en uso legítimo de su facultad directriz, pueden decidir no cesar actividades durante los días feriados debido a que su funcionamiento no puede detenerse o a que tienen mayor actividad comercial e ingresos en días feriados, lo cual no constituiría delito.

“Tal puede ser el caso de los restaurantes, centros comerciales, cines u otras empresas que se dedican a actividades de esparcimiento. En esos casos, el empleador deberá comunicar anticipadamente a los trabajadores que deberán mantenerse en su puesto de trabajo, y cumplir con compensar el trabajo realizado en día feriado, sea con la sobretasa o con un descanso sustitutorio. Si el trabajador se ausenta injustificadamente, el empleador podrá aplicar las sanciones disciplinarias que la ley permite”, menciona Oviedo.

PUEDES VER: Ejecutivo plantea exonerar el IGV por tres meses a ciertos alimentos de la canasta básica

Si un empleador decide pagar por trabajar en feriado, ¿cuándo debería efectuarse el pago?

El pago debería efectuarse en la misma oportunidad que se abone el sueldo del mes de abril o quincena correspondiente.

¿Qué ocurre con los trabajadores que brindan servicios básicos?

Los trabajadores que deban continuar prestando servicios durante los días feriados deberán cumplir con su jornada laboral y recibir el pago por el día trabajado, más la sobretasa del 100%, salvo que goce de un descanso sustitutorio.

Finalmente, la laboralista comenta que el empleador puede modificar la forma de trabajo disponiendo que sea remoto en los días feriados, en cuyo caso deberá abonar la remuneración del trabajo realizado más la sobretasa del 100%.