ONP: buscan que afiliados sin pensión accedan a EsSalud

Desde el Congreso de la República se viene trabajando iniciativas legislativas que buscan beneficiar a los afiliados de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que no cumplen con los requisitos mínimos para acceder a una pensión.

En esa línea, el congresista del Grupo Parlamentario Avanza País, Juan Bartolomé Burgos, sustentó ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social su proyecto de ley que tiene como finalidad que aquellos afiliados de 65 años que han realizado aportes entre cinco y diez años a la ONP y no han accedido a una pensión puedan ser incorporados al Seguro Social de Salud (Essalud).

Y es que, si bien el año pasado se aprobó una ley para que accedan a pensiones proporcionales los afiliados que acreditan por lo menos diez años de aportes, aquellos que no cumplen con esa condición mínima han quedado desprotegidos, por lo que dicha iniciativa buscaría que puedan contar con un seguro de salud.

”En el Sistema Privado de Pensiones no interesa el fondo o los años aportados, el afiliado goza del derecho a la salud. Es un derecho que no otorga el Sistema Público de Pensiones, generando una situación de desigualdad. Aquellos trabajadores que han acreditado aportes de menos de diez años no tienen acceso a pensión alguna, ni tampoco al derecho de salud pública por parte de Essalud, aún cuando sus aportes estén acreditados”, sustentó el parlamentario.

Respecto a los afiliados que tienen menos de cinco años de aportes, el congresista Burgos precisó que este tema se analizará en el subgrupo de trabajo que se formó para ver la problemática de la ONP, en donde se invitará a los funcionarios de dicha entidad y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Reajustan pensiones del DL 20530

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reajustó las pensiones percibidas por los beneficiarios del régimen del Decreto de Ley Nº 20530, que hayan cumplido 65 años o más de edad, al 31de diciembre del 2021, cuyo valor anualizado no exceda el importe de 28 Unidades Impositivas Tributarias.

Así, el monto de dicho reajuste ascenderá a S/ 30 mensuales para los pensionistas que cumplan las condiciones mencionadas.