Inversión minera superó los US$ 5.200 millones en 2021, según Minem

La inversión minera, acumulada al cierre del 2021, ascendió a US$ 5.238 millones, un incremento de 21,1% respecto a similar periodo del año previo (US$ 4.325 millones), informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

De acuerdo al Boletín Estadístico Minero (BEM), en diciembre de 2021, las inversiones mineras sumaron US$ 788 millones, lo que significó un incremento significativo de 65,8% con relación a lo registrado el mes previo (US$ 475 millones), y un aumento de 18,7% en referencia al mismo mes del 2020 (US$ 664 millones).

En ese sentido, se logró alcanzar la mayor cifra de inversión ejecutada al cierre del 2021. Cabe resaltar que cuatro de los seis rubros de inversión reportaron variaciones interanuales positivas en sus montos ejecutados, como es el caso de Equipamiento Minero (+65,1%), Exploración (+75,7%), Infraestructura (+42,6%) y Desarrollo y Preparación (+52,4%).

Evaluación por empresas

A nivel de titulares mineros, Anglo American Quellaveco (US$ 1.312 millones) mantuvo la primera ubicación, representando el 25% de la inversión total debido a la inversión ejecutada en su proyecto “Quellaveco”.

De manera similar, Compañía Minera Antamina (US$ 481 millones) y Southern Perú Copper Corporation (US$ 339 millones) mantuvieron sus posiciones, ocupando el segundo y tercer lugar con participaciones de 9,2% y 6,5%, respectivamente.

Es importante mencionar que las tres empresas en mención representaron en conjunto el 40,7% de la inversión ejecutada total.

Producción minera metálica y no metálica creció en el 2021

En el 2021 se observó el incremento de la producción de los principales productos metálicos y no metálicos del Perú frente a los resultados del anteaño pasado.

La producción cuprífera, uno de los soportes de la economía peruana, tuvo un crecimiento superior al 6%, en el comparativo interanual; la de oro, de 9,7%; la de zinc, 14,8%; la de plata, 21,5%; la de plomo, 9,3%; la de hierro, 36,6%; y la de molibdeno, 6,1%, según el BEM.

Una relevante contribución al resultado obtenido con el cobre, el principal producto de exportación del país, fue la puesta en marcha de Mina Justa, en Ica, que inició sus actividades de explotación en julio del 2021.

En el caso del oro, los mejores resultados obtenidos por las empresas Compañía Minera Poderosa y Minera Yanacocha fueron clave en el crecimiento registrado en el 2021, frente al 2020. Mientras que, el aumento de la producción de zinc, en el comparativo interanual, fue impulsada por Compañía Minera Antamina, Volcan Compañía Minera y Nexa Resources Perú.

De igual forma, la producción de los nueve principales productos no metálicos del país aumentó en el 2021, comparado con el resultado del 2020: la de caliza/dolomita creció 44,9%; la de fosfatos ,25,4%; la de hormigón ,35,1%; la de piedra ,construcción, 61,8%; la de calcita, 54,8%; la de conchuelas, 81,4%; la de arena (gruesa/fina), 59,8%; la de arcillas, 121,7%; y la de sal, 14,1%, de acuerdo al BEM.