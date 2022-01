BVL cerró con perdidas en el S&P Peru General, tras cinco sesiones de ganancias

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró la sesión del lunes 10 de enero con el S&P Peru General en -0,01%; mientras que el S&P Peru Select culminó la jornada en -0,11% . Con lo que muestra su primera caída del año, luego de una semana de ganancias.

De esta forma, los sectores que ganaron fueron los de consumo (1,57%) y minería, con apenas un 0,03%. En tanto, los perdedores de la jornada fueron los rubros de finanzas (-1,61%), industrial (-0,05%) y construcción (-0,07%). Por su parte, servicios y electricidad no experimentaron variación alguna y marcaron un 0,00%. En tanto, las acciones de minería subieron 0.01%.

Las acciones mejor cotizadas fueron las de El Brocal (0,89%), Buenaventura (1,21%), Cartavio (15,03%), Casagrande (65,85%), Aceros Arequipa (2,66%), Cerro Verde (2,86%), Minsur (3,33%) y Pomalca (15,29%). Por el lado contrario, las acciones que más cayeron fueron Alicorp (-1,81%), Backus (-0,24%), Credocorp (-2,01%), BBVA (-2,17%), Pacasmayo (-0,40%), BCP (-0,33%) y Luz del Sur (-0,35%).

Cabe precisar que la semana pasada la Bolsa peruana subió 5.9%, y el sol se apreció.

Para el economista Eduardo Recoba, la no variación del principal indicador de la BVL obedece a que los mercados bursátiles a nivel global y regional registran poca profundidad, es decir, que las operaciones por un tema estacional, ya que salimos de un par de feriados largos por lo que no hay mucho dinamismo, no hay mucha compra y venta.

“Esto provoca esta austeridad desde la profundidad porque los mercados bursátiles deben tener tres características claves que son: la diversificación, un abanico de posibilidades de invertir; la segunda tiene que ver con la liquidez, en la medida que sea diversificado puedes encontrar instrumentos de fácil negociación y eso otorga liquidez al mercado; el tercer rasgo es el de la profundidad, esto significa que el mercado viene registrando cuotas muy grandes en función a la oferta y la demanda”, explicó el experto a La República.

“La bolsa limeña no es líquida ni de diversificada porque está colgada a acciones mineras y tampoco es profundad, ya que se mueve con cierta lentitud. Lo que está destacando estos días, no obstante, es poco líquida poco diversificada; también destaca la poca profundidad”, acotó.

En esa misma línea, destacó la expectativa sobre el componente político que el mercado lo ha leído como una “apatía” ante la incertidumbre de un nuevo gabinete ministerial.

En tanto, Jorge Luis Ojeda, profesor de finanzas de la UPC, enfatizó que las bolsas pueden tener días positivos o semanas positivas y luego pueden presentar ajustes o correcciones.

“Los valores se ajustan no es que tengan que estar subiendo al infinito, son de carácter normal, el ajuste es bastante pequeño. No lo asociamos a ningún evento. Lo importante es ver la tendencia en el mediano plazo y este podría recuperarse de lo que el año pasado no se vio”, comentó a este diario.