Eduardo Recoba: “Se ha perdido la oportunidad de gravar las sobreganancias en la minería”

¿Cómo terminó el Perú en materia económica el 2021?

El crecimiento de dos dígitos para el 2021, que ya fue internalizado, viene con demora en función de la economía real. No vamos a ningunear el crecimiento, pero no validó potencia en función de acelerar o dinamizar el empleo. Sin embargo, en los últimos 4 o 5 meses hemos encontrado espacios donde la consolidación fiscal se fortaleció a través de una disciplina fiscal que nos permite saludar este 2022 con mejores expectativas. Cerramos el 2021 con una presión global sobre el tipo de cambio, vino acompañada de una presión sobre la inflación que es por oferta, importada, y esto se va dibujar el 2022. Tenemos estabilidad monetaria que nos permitirá tener mejores escenarios de cara al 2022. Cerramos un 2021, un año mixto, y tenemos un año 2022 cuyo rumbo se va a definir entre los primeros tres o primeros seis meses.

¿En el campo tributario se perdió la oportunidad de gravar desde este año las sobreganancias en la minería?

Sí. Creo que bien se pudo haber diseñado un modelo tributario que pueda cargar a las sobreganancias. Y hay una razón básica, las rentas de las mineras son brutales en un contexto de desigualdad. No es un mito indicar que las mineras que lograron y que pueden obtener sobreganancias en función de ciclos de precios altos vayan a verse afectadas ni en eficiencia ni en productividad. Por lo tanto, sí se ha perdido una oportunidad en función de un episodio que va a ser difícil que vuelva en el corto plazo.

En los últimos años y en el 2021, se vio a un Congreso en continuo pugilato con el Ejecutivo. ¿Cuál debe ser el comportamiento del Legislativo y el Ejecutivo para no bajar las expectativas empresariales que deben ir en el rango positivo?

El ruido político es provocado por fuera, pero es también por dentro. Y acá destaca un Congreso que demostró austeridad institucional y democrática para generar espacios de debate, de diálogo, alrededor de la economía. No obstante, el Congreso no tiene facultades de gasto, pero sí puede diseñar leyes efectivas y eficaces que puedan conducir a un manejo macroeconómico mucho más sólido y sobre todo en función de un contexto internacional y local tan hostil.

¿Cree usted que esto puede amainar?

Para los próximos seis meses esperamos que el ruido político se modere. Y también al interior del Ejecutivo se debe modular el tema de los cuadros técnicos, los temas comunicacionales, los vasos comunicantes al interior del Ejecutivo no solo en función de la política sino de la economía, que han sido muy austeros.

¿Qué le diría a los políticos o a sectores del empresariado que instigan a través del chat de la vacancia y que persisten en propuestas de este tipo?

Que no torpedeen la institucionalidad democrática. Que no petardeen el entorno político, porque lo que están haciendo también es petardear el entorno económico. Y, sobre todo, siendo empresarios están petardeando sus posibilidades de generar más, mejores y mayores espacios al interior de sus modelos de negocio. Les diría que dejen de dispararse al pie e inicien una curva de aprendizaje, porque así como se le pide al Ejecutivo, al mandatario, que acelere su curva de aprendizaje, también se le pediría lo mismo a los empresarios y empresarias que probablemente han venido generando contaminación cultural, en función de una cultura empresarial que tras dos siglos, y ya cerramos el 2021 el año del bicentenario, ha sido muy austera, muy colgada al mercantilismo, a monopolios y a prácticas oligopólicas. Eso debe cambiar.

¿Cuáles son las principales medidas que deben implementarse este 2022 para apuntalar crecimiento y empleo?

A corto plazo, la prolongación de la vacunación será clave para la economía. Hemos avanzado 75% en dos dosis, y estamos en dos dígitos en la tercera. Tiene que prolongarse como plataforma para cualquier escenario económico. Lo otro, el empleo. La economía real tiene que acelerarse, tiene que dinamizarse. También el gasto público tiene que consolidarse. El gasto, en función de la actividad privada, tiene que ceñirse a mecanismos que puedan ampliar estos espacios de la actividad privada para el 2022, sobre todo porque viene muy lenta.

¿Y hacia el largo plazo?

Para el largo plazo hablemos de reformas, de la tributaria que es importante porque hay que buscar justicia fiscal en esta economía primaria exportadora porque la desigualdad es brutal. Lo otro es diversificación productiva y retomar las mesas de diversificación. También avanzar a una reforma en el sistema de pensiones y además trabajar en mayor gasto en infraestructura sanitaria, educativa a largo plazo, masificar el gas natural, que también son puntos de presión fundamentales.

¿Cree que el presidente Pedro Castillo podría haber caído en corrupción tras las reuniones con empresarios?

De momento no hay indicios claros en función de evidencias basadas en datos, pero mi olfato señala que cuando hay reuniones poco transparentes, donde no se oficializó y se hizo en una casa privada, fuera de Palacio, se habría diseñado una maniobra muy poco transparente, y además con un partido político vinculado al Ejecutivo que tampoco tiene un historial muy transparente. No podemos tener reuniones privadas con proveedores del Estado. Eso es de manual, es básico, y no entenderlo o es de una impericia o se oculta algo muy oscuro.

La investigación la tiene una fiscal que tuvo voces discrepantes con Pedro Castillo, denostándolo, defendiendo el voto de Keiko Fujimori y alentando la vacancia. ¿Mancha ese proceso de investigación?

Tiene que inhibirse. Hay que respetar las instituciones. En Estados Unidos hay un dicho que es el de respetar el rango. La persona puede caerte muy mal, pero se respeta el rango. Y esta alta funcionaria pública que está sometida al escrutinio de la autoridad pública, no puede denostar un acento andino en sus redes sociales, no puede demostrar una voluntad política de manera tan obscena y tan grosera. Acá cabe la inhibición.

¿Qué les recomienda a las familias sobre su economía para este nuevo año?

No gastar en bienes suntuosos, solo en lo necesario. Hacer un plan estratégico de ingresos y egresos. No deuda a corto plazo, no deudas en dólares. Sobre el tipo de cambio, compren cuando baje, en momentos muy puntuales, refinancien las deudas a largo plazo. La mitad de ahorros en soles y la otra mitad en dólares y hay que ponerse metas sencillas y razonables para este 2022. ❖