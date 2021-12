Bloqueo en Las Bambas: partes involucradas dilatan el diálogo

Pese a que la propia presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, anunció que la reunión entre funcionarios del Poder Ejecutivo, MMG Las Bambas y líderes de comunidades de Chumbivilcas (Cusco) se iba a desarrollar ayer, esta se pospuso por factores que involucran a cada parte.

Mientras tanto, el bloqueo iniciado el pasado 20 de noviembre en dicho tramo del corredor minero seguirá sin ver una solución.

Tenacidad comunera

A pocas horas de la reunión programada –y posteriormente cancelada– para el martes 14 de diciembre, el asesor legal de la provincia de Chumbivilcas, Víctor Villa, sostuvo que no iban a dialogar para levantar el bloqueo, como muestra de rechazo a la oferta presentada por Las Bambas. “Esto es una broma. No nos reuniremos. No aceptaremos ninguna reunión”, dijo a Reuters.

En esa línea, Wilber Fuentes, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Chumbivilcas, ratificó a La República que ningún representante del Ejecutivo ni de la minera se acercó a dialogar, lo cual refleja que “al Gobierno no le importa solucionar el conflicto” tras presentarse la contrapropuesta de ocho comunidades.

No obstante, exdirigentes de dicho frente cuestionaron a Víctor Villa y Wilber Fuentes por desnaturalizar las demandas de las comunidades.

“Quieren negociar los derechos de las comunidades a cambio de cuestiones económicas (encapsulados para el transporte de minerales) como si esto diera solución al tema ambiental”, indican en un documento.

Más bloqueos en Chumbivilcas

De las 10 comunidades en huelga, dos desistieron de la demanda conjunta: Tuntuma y Hatun Collana, ambas del distrito de Velille. La última decidió realizar su propia protesta y bloqueo en su sector. Es más, ya edificaron sus chozas en medio del corredor minero.

El presidente de la comunidad de Collana, Daniel Colque, sostuvo que la exigencia es que la minera Las Bambas los considere como área de influencia directa ambiental social debido a los impactos que sufren por el paso de cientos de encapsulados al día.

“Soportamos polvo y ruido todos los días. Nuestra salud, nuestros animales, el río que pasa por nuestra comunidad, todo está contaminado. Queremos que la mina se haga responsable. Nosotros vivimos al costado del corredor”, apuntó Colque.

Reunión hasta nuevo aviso

A través de un comunicado, el Consejo de Ministros detalló que el pasado lunes 13 de diciembre se remitió la contrapropuesta de ocho comunidades de Chumbivilcas a la empresa MMG Las Bambas para su análisis y evaluación respectiva.

En esa línea, afirmaron que una vez recibida la respuesta de la empresa minera, se convocará a una nueva reunión “en el más breve plazo” con los representantes de las comunidades campesinas.

“Lo que hay que reconocer es que tenemos un problema estructural de conflictos mineros y de relaciones con la minería que no se han sabido resolver y parte de nuestra propuesta está orientada a mejorar esta situación”, sintetizó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Pedro Francke, a un medio local.

Hochschild busca ampliar operaciones

Hochschild Mining espera que los reguladores ambientales de Perú aprueben en el primer semestre del 2022 un plan para extender la vida útil de su mina Inmaculada para extraer más oro y plata hasta el año 2042, según reportó Reuters.

Por su parte, la minera Nexa (Ica) informó que, tras casi una semana de un bloqueo realizado por un grupo de personas a las vías de acceso de la Unidad Minera Cerro Lindo, suspenderá sus operaciones. Aguardan solución desde el Gobierno.