Exportación de panetones creció 24% a octubre y llegó a 20 países

Las exportaciones de panetones totalizaron US$ 5,4 millones en el periodo enero-octubre del 2021, lo que representó un incremento del 24% comparado con el mismo periodo del 2020 (US$ 4,4 millones), según información del Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

De esta forma, el volumen vendido al exterior de panetones al por mayor sumó 1.650 toneladas, y logró un avance de 32% con relación al 2020. Conforme a las estadísticas, estos despachos tuvieron una mayor dinámica en los meses de septiembre y octubre, los que concentraron el 57% de lo exportado.

Este dinamismo se debe a un mayor aumento de comunidades peruanas en el exterior que, pese a la distancia, buscan consumir productos tradicionales en Navidad como el panetón.

Principales mercados

El CCEX añadió que, a octubre del 2021, este producto llegó a 20 países, entre los cuales destacan Estados Unidos, Chile y Japón, los que acumularon el 90% del total exportado.

En el caso de Estados Unidos, los despachos sumaron US$ 2,5 millones, y reportaron un avance de 23% y una participación del 46%. En tanto, los envíos hacia Chile superaron los US$ 2,1 millones, 74% más que el año anterior, y registraron una participación del 40%, mientras las exportaciones a Japón totalizaron US$ 239.145 (+33%).

Asimismo, figuran otros mercados a los que se exportó en menores montos, pero que registraron importantes crecimientos, tales como Bélgica (+156%), Países Bajos (+34%), Canadá (+103%), Puerto Rico (+14%); entre otros.

Panetón Tottus: Indecopi ordena retiro

Hipermercados Tottus informó que el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) ordenó el cese de la comercialización del Panetón Tottus de 900 gramos, debido a que contendría grasas trans por encima de los límites permitidos por la norma.

La empresa afirmó que el Panetón Tottus no incumple dicha regla. Pese a ello, indicaron que acatarán la restricción de ventas del producto y que interpondrán recursos legales pertinentes para revertir los efectos ordenados por la resolución de Indecopi.