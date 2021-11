Mariana Rodriguez: “La principal contribución del empresariado es seguir invirtiendo”

Mariana Rodriguez, miembro de comité de CADE Ejecutivos 2021, detalla la propuesta de esta edición del evento empresarial en línea con la actual coyuntura de la pandemia y el entorno político-económico. Además, señala que desde el próximo año apostarían por un formato mixto (presencial-virtual).

¿Cuál es la propuesta de CADE para este año?

La CADE de este año tiene el lema de “Diversas voces, un solo Perú”, en momentos de una coyuntura tan difícil, además de la crisis sanitaria, económica y social causada por la pandemia, ahora tenemos una crisis política institucional severa. CADE propone un encuentro de diferentes voces del país, para estabilizar consensos y seguir adelante. Juntamos voces de 20 panelistas del norte, centro, oriente, sur del país, y de Lima, para conversar sobre los desafíos desde la perspectiva de cada una. Cada macrorregión tiene una problemática distinta, pero se trata de escucharnos para encontrar estos ejes transversales.

En esa medida, ¿cómo ven los primeros 100 días del Gobierno de Pedro Castillo?

Hay una enorme preocupación por el alto nivel de incertidumbre en estos primeros 100 días, donde todavía no tenemos claridad con respecto al rumbo que va a tomar el país en acciones concretas sobre la economía, educación o de cuándo se va a retomar el cierre de brechas sociales.

Rodríguez afirma que existe gran preocupación por el alto nivel de incertidumbre en los primeros 100 días del actual Gobierno. Foto: difusión

¿Cuáles son los retos del Gobierno en esta coyuntura?

Yo creo que la sociedad peruana tiene prioridades claras. La salud primero que nada, que continúe la vacunación y podamos contener la pandemia. Como segunda prioridad, la reactivación de la economía, generación del empleo y reducción de la pobreza. Y, como tercera prioridad, que haya una mayor estabilidad institucional y de gobernabilidad que nos permita retomar la senda del desarrollo. Esas son las prioridades que la ciudadanía le está pidiendo al Gobierno y en estos primeros 100 días hay mucha incertidumbre y poca claridad que genera más incertidumbre en los mercados.

En la última encuesta del BCRP han mejorado casi todas las expectativas empresariales. ¿Ustedes coinciden en ello?

Es una proyección a futuro que se va a dar solo si la incertidumbre baja, si se da mayor seguridad y estabilidad a los agentes de la economía. En la medida que la incertidumbre continúa, tiene un efecto negativo y esas previsiones si no se dan las condiciones se pueden revertir; ojalá que no. En CADE tendremos 8 expositores internacionales, que van a tratar el fortalecimiento de la institucionalidad y democracia y el desarrollo de nuestras regiones. Perú no es el único país que está atravesando dificultades, creo que toda la región tiene problemáticas comunes que tenemos que resolver.

¿Cómo ven el clima de inversiones?

Yo lo siento expectante. Me gustaría pensar que en los siguientes meses vamos a ver mayor claridad sobre el rumbo del país, que me dé esa estabilidad que la economía necesita para reactivarse. Uno de los grandes peligros de una economía es que se nos apague el motor, yo creo que no estamos ahí todavía, pero hay una situación de expectativas.

¿Qué espera el empresariado del Gobierno?

El empresariado en CADE está presentando 10 principios de su actuación, con un compromiso con la Agenda País. Pero a la vez demanda al Estado que cumpla con la población. Que se usen los recursos e impuestos en brindar servicios básicos de calidad, que atiendan a los vulnerables.

¿Y qué considera que espera la población del sector empresarial?

Hay varios estudios que dicen que el Perú es el país más empresario del mundo. Perú reconoce a sus empresarios formales e informales, reconoce el rol que juega en ser motores del desarrollo, que generamos empleo y damos sustento a las familias. Pero creo que en esta realidad de la pandemia la sociedad demanda mucho más de las empresas, y estas tienen que estar dispuestas a asumir el mayor reto.

¿Qué puede hacer el empresariado a corto plazo para ayudar a reducir la pobreza?

La principal contribución del empresariado es reactivar la economía, y seguir invirtiendo y apostando por el Perú; generar empleo y a través de eso reducir la pobreza.