El 81% de agricultores con potencial agroexportador sin acceso al crédito

Actualmente, la agricultura contribuye con el 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI) del país y genera el 27,2% del total de empleos. En los últimos 20 años, la agroexportación, de alto valor, ha crecido de manera importante en el Perú, generando alrededor de 6.000 millones de dólares al año en divisas.

Sin embargo, esta dinámica agroexportadora se ha concentrado principalmente en los valles de la costa y en unidades agropecuarias con alta capacidad financiera y tecnológica.

Ante ello, Daniel De La Torre Ugarte y Carlos Heros, investigador y asistente de investigación del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) analizaron esta problemática y expusieron algunas propuestas en el documento “Actividad agrícola exportadora inclusiva y sostenible como motor de desarrollo”, en la cual se identifica que el 97,2% de unidades agropecuarias del país califica como pequeña agricultura familiar y se encuentra ubicada mayormente en la sierra y selva.

El reporte revela que el 57,5% de los pequeños agricultores con potencial agroexportador no utiliza ningún tipo de fertilizantes en sus cultivos, el 80,8% no ha recibido capacitación productiva y el 81% no cuenta con acceso al sistema financiero .

Los expertos señalan que esas condiciones de trabajo de la tierra se explican por la poca capacidad de inversión en alta tecnología y capital humano que tienen estos productores.

“Los pequeños productores no logran acceder a créditos debido a las altas tasas de interés; ya que, entre otros factores, otorgarles préstamos supone altos costos de operación y monitoreo para las entidades microfinancieras” anota De La Torre Ugarte.

De acuerdo al estudio, una de las barreras que bloquea el desarrollo de los pequeños agricultores es la heterogeneidad del territorio que dificulta y encarece la conexión entre las localidades donde se desarrolla la actividad agrícola y las zonas donde se encuentran los mercados de insumos y productos. Lo mismo pasa con los costos de comercialización, ya que los productores no reciben el valor generado por su trabajo, debido a la dificultad de trasladar sus productos hacia los mercados lo cual conlleva a que sean vendidos a intermediarios.

Otro factor de baja productividad de estos agricultores es la dificultad de invertir en capital humano. Esta inversión implicaría mejorar sus capacidades y profesionalizarse, lo que muchas veces conllevaría un desplazamiento hacia las ciudades al no contar con asistencia técnica cercana ni acceso a internet en su domicilio.

