En febrero último la actividad económica del país cayó 4,18% y en términos anualizados (12 meses) en 11,97%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Sin embargo, la recesión actual, vista desde el punto de vista de oferta (empresas) y demanda (trabajadores), no sería pareja y son los hogares lo que más la sufren.

De acuerdo a las estadísticas del INEI, en el primer trimestre de este año el ingreso promedio en Lima metropolitana se contrajo en 9,3%, mientras que el empleo cayó en 14,7%, en similar periodo de análisis.

De esta manera la caída en la capacidad adquisitiva de los hogares en alrededor de 23%, versus una caída del PBI de 11%, refleja la disparidad de quiénes realmente cargan con la recesión económica, en opinión de Farid Matuk, exjefe del INEI.

Detalló que los trabajadores han tenido una reducción de 22,63% y los propietarios (dueños de empresas) han tenido un incremento de 1,95%.

“Redondeando -23% (trabajadores) y +2% (propietarios) en un PBI que se redujo 12%. La recesión en la casa del trabajador, ya sea el que vende en un semáforo o el chofer de combi o el que trabaja para otro en una empresa, es 25%menos”, explicó el experto.

Indicadores del empleo

En el primer trimestre del 2021 se perdieron en total 706.000 empleos en Lima metropolitana, siendo el sector formal el más impactado con la destrucción de 942.000 puestos de trabajo, y ello fue contrarrestado con el incremento en 235.000 empleos del sector informal o autoempleo.

De esta manera se tiene que actualmente existen 4 millones 117 mil trabajadores ocupados, de ellos 1 millón 993 mil tienen un empleo adecuado y 2 millones 123 mil están subempleados. (Ver infografía).

Por otro lado, el nivel de desocupados pasó de 406.000 (en el primer trimestre del 2020) a 742.000 de enero a marzo de este año. La evolución es de 82,8% o 336.000 personas que pasaron a esta condición.

Por el lado de los ingresos mensuales, estos cayeron S/ 158,5 en promedio, pasando de S/ 1.710,5 en el verano del 2020 a S/ 1.552 en el primer trimestre del 2021.

El ingreso promedio mensual de los hombres se ubicó en S/ 1.688,1 y de las mujeres en S/ 1.365,9; es decir, las mujeres ganaban el 80,9% del ingreso de los hombres. Comparado con similar trimestre móvil del año anterior, el ingreso promedio de los hombres disminuyó en 12,0% (S/ 229,8) y en 5,8% (S/ 83,7) el ingreso promedio de las mujeres.

“Hoy tienes menos caja en los hogares, es decir, hay menos plata en las casas ya sea porque te pagan menos, porque trabajas menos o porque perdiste el empleo, y allí el ingreso se cae a cero en esos hogares. Por ese motivo los trabajadores se están comiendo sus ahorros, su CTS o su AFP. La actual recesión está golpeando el doble a los pobres y nada a los empresarios”, criticó Matuk.

Economía cayó 4,18% en febrero

En febrero el PBI decreció en 4,18% tal como se advertía, ello debido a las medidas de confinamiento focalizadas que aplicó el Ejecutivo.

Los sectores que más cayeron en el segundo mes del año fueron alojamiento y restaurantes (-56,15%), transporte, almacenamiento, correo y mensajería (-25,07%), servicios prestados a empresas (-12,02%), comercio (-5,68%) y minería e hidrocarburos (-5,34). Construcción se apuntó un robusto crecimiento de 14,32%.

Las cifras

12,5% creció el subempleo de enero a marzo en Lima metropolitana.

82 ,8% avanzó el nivel de desocupados en Lima metropolitana.

La palabra

Farid Matuk - Exjefe del INEI

“La capacidad adquisitiva de los hogares es hoy casi 25% menos que hace un año, pero el PBI no se cae 25% porque algunos no se afectaron en esa medida, y son los dueños de las empresas. La recesión no es pareja”.

Infografía - La República

Newsletter Economía LR

Suscríbete aquí al boletín de Economía LR y recibe en tu correo electrónico, de lunes a viernes, las noticias más relevantes del sector y los temas que marcarán la agenda.