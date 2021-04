Tarifa de electricidad se encareció 10% durante la pandemia

Desde marzo del año pasado hasta abril del presente, el promedio de la tarifa doméstica del servicio de energía eléctrica en las viviendas que consumen de 31 a 100 kHw (en situación de vulnerabilidad) se pasó de S/ 50,6 a S/ 55,3, y en los que superan los 100 kHw (urbanos) hay una variación acumulada de 9,7%, aumentando de S/ 95,5 a S/ 104,8, informó Rafael Laca, experto en temas energéticos.

En los hogares con una tarifa menor a 30 kWh (pobreza extrema rural) hay una variación de 9,2% (ver infografía).

Laca explicó que más allá de los cálculos, se observa que con la nueva normalidad también subió el consumo en casi el 50% y con ello la facturación , lo que se traduce ahora en un pago de hasta S/ 150 en los recibos.

El especialista señaló que las tarifas están indexadas a componentes que se usan para su generación, transmisión y distribución, como el cobre, aluminio y hasta el tipo de cambio, cuyos altos precios provocaron la subida.

Al iniciarse la cuarentena, el Gobierno permitió que se facturen los recibos en base a promedios , produciéndose costos excesivos en los usuarios que, en algunos casos, no estuvieron en sus casas y no requirieron el servicio y a quienes igual les llegó la factura a fin de mes. Un panorama similar ocurrió con el sector industrial, donde también se elevó en poco más del 9% las tarifas pese a que no abrieron.

Laca explicó que existen los usuarios libres (grandes empresas) y los regulados (domésticos y pymes). ’'Los libres poseen una libre negociación con empresas eléctricas, y ahora se discute que ahorran entre 30 y 40% respecto a los regulados. Ellos como usuarios son pocos, pero pueden consumir hasta el 40% de la energía nacional. Algo está fallando’', dijo en RTV Economía.

Recordó que tras la decisión de Osinergmin de acatar la sentencia de la Corte Suprema las generadoras deben sincerar el precio del gas natural en sus costos. Por muchos años no estuvieron dando el valor real, generándose una distorsión tarifaria que beneficia a los usuarios libres y perjudica a los regulados. La aplicación de la sentencia, dijo, no debe traducirse en ningún ajuste tarifario.

“No tienen por qué subir las tarifas (por nueva regulación), pero si el dólar sigue subiendo, la tarifa incrementará al estar por ley indexada a fórmulas tarifarias en diversos componentes”.

