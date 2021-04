Ejecutivo debe presentar alternativa si observa ley de AFP

El presidente de la República, Francisco Sagasti, aún está a la espera de que la autógrafa de ley que permite un nuevo retiro de los fondos de las AFP llegue a su despacho. Una vez que esté en sus manos, indicó que la analizará a detalle junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para “ver sus implicancias reales”, dijo ayer.

Cabe recordar que el titular del MEF, Waldo Mendoza, esperaba a inicios de marzo que la propuesta del Congreso de la República “no prosperara”, pues “destroza un sistema que, si bien puede ser imperfecto, es el ahorro que la población merece tener para su futuro”.

El Ejecutivo tendrá por lo menos hasta el 26 de abril para definir si observa o no la autógrafa. Esta podría ser la primera vez, en el marco de la pandemia, que el Gobierno decida no darle luz verde a la promulgación de una norma sobre AFP, pues las que se aprobaron en el 2020 no fueron observadas .

“Evaluar más bonos”

Pero ¿es posible la observación? De acuerdo con Juan José Marthans, exjefe de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), se debe tomar en cuenta que el riesgo de la pandemia hoy es marcadamente menor que en el 2020 –considerando la llegada de las vacunas y la reapertura económica–, por lo que deberían continuar las medidas orientadas a canalizar nuevos bonos “que propiciar el retiro de recursos de los afiliados en las AFP”.

“El Gobierno debe plantear una alternativa inteligente, debería evaluar una nueva rueda de bonos y observar la ley de retiro porque no se debe seguir permitiendo usar recursos que tienen un propósito concreto que es la jubilación”, señaló.

Hay que recordar que con los cuatro retiros anteriores –entre los que permitió el Ejecutivo y el Legislativo– 5,2 millones de afiliados accedieron al menos una vez a sus fondos. De ellos, el 42% lo ha hecho más de dos veces. En total, los desembolsos durante el 2020 ascendieron a casi S/ 30.000 millones. El resultado es que, según la Asociación de AFP, ya hay 2 millones de afiliados con cero soles en sus cuentas.

Frente a este panorama, el profesor principal del departamento de Economía de la PUCP Javier Olivera recomendó a la SBS hacer público el perfil del afiliado a un año de pandemia. “Es decir, informar cuál es el saldo promedio de ahorro por edad del afiliado y qué se espera de la pensión promedio en los próximos años. Así tendríamos una radiografía más completa que ayudaría a tomar decisiones”, indicó.

Olivera, aunque señala no estar de acuerdo con la ley, coincide con algunos constitucionalistas al indicar también que la norma no sería inconstitucional –principalmente– porque primero el Tribunal Constitucional debió haberse pronunciado sobre el régimen de jubilación anticipada . “Desde el 2016 que las personas han podido retirar el 95,5% de sus fondos antes de los 65 años que es la edad de jubilación, y así se ha ido debilitando el sistema”, refirió el economista, quien añadió que el Ejecutivo debe plantear un nuevo bono para seguir paleando la crisis de las familias más vulnerables.

Por su parte, el profesor de ESAN Jorge Guillén refirió que “si bien el Congreso quiere dar un estímulo a la economía, será para menos del 5% de la población”. Indicó, además, que lo que podría observar el Ejecutivo es la contradicción de lineamientos que tiene el Congreso, pues a inicios del año promovía una reforma integral de pensiones y ahora desfinancia el sistema.

Pidió, además, al Ejecutivo buscar un mayor diálogo con el Congreso –”un concejo sobre pensiones para negociar”–, que parece haber tomado la posta en varias iniciativas para aliviar la economía de los hogares, señaló.

Afiliados se quedarían sin protección de salud

La ley aprobada por la mayoría del Congreso incluye, además del retiro de hasta S/ 17.600 de la cuenta de AFP, el desembolso del 100% de los fondos a favor de los afiliados con 40 años a más y que no hayan aportado por 5 años.

De acuerdo con los especialistas consultados para esta nota, esta disposición haría que el afiliado pierda su protección en salud. “El Parlamento debió garantizar que en todos los retiros se respete la tasa de aporte para EsSalud (4,5%) a fin de asegurar la protección social. Han hecho lo más fácil y el problema ahora se va a trasladar para el Minsa a futuro”, dijo Juan José Marthans, exjefe de la SBS.

Se estima que más de 600 mil personas accedan al retiro del 100%.

