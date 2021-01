Reformas y focalizar programas sociales

La crisis del coronavirus que remece al Perú representa una oportunidad para aplicar reformas necesarias en materia fiscal, administración pública y laboral, según Liliana Rojas-Suárez, directora de la Iniciativa Latinoamericana del Center for Global Development de Washington DC.

La especialista expuso ante la CADE Ejecutivos que la fortaleza fiscal le ha servido al país para lograr fuentes de financiamiento externo a bajo costo. No obstante, se debe aplicar una reforma integral en el sector que nos aleje del vaivén de las fluctuaciones internacionales de commodities como el cobre.

Rojas-Suárez sostiene que es difícil intensificar la presión tributaria si se tiene al 70% de la economía informal, y cree que se debe llegar a un consenso para considerar inaceptable que la imposición tributaria sea solo del 15%, cuando en otros países emergentes llega a ratios del 20% o 25%.

Asimismo, señaló que se continuará lastrando la falta de gasto en sectores vitales como infraestructura, salud y educación. “Ahora no hay problemas en la sostenibilidad de deuda. El problema es la disponibilidad y la capacidad de gastar eficientemente. Algunos gastos no se realizan porque no hay confianza en la ejecución adecuada de inversiones”, puntualizó.

Llegar a todos

Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), argumenta que se deben ampliar los programas sociales para recibir a más ciudadanos, en línea a que la crisis dejará a 30% de la población en la pobreza (cerca de 9,9 millones de personas).

Por ejemplo, alega que tanto el sector público como el privado deben apuntar a reenganchar a la reactivación a los peruanos que se quedaron sin empleo, fomentando la creación de negocios y emprendimientos a través de microfinanzas.

“Nos encanta pensar que vamos a generar un programa que va a ayudar a todos y les permitirá generar oportunidades económicas y eso no es cierto. Necesitamos muchos programas, cada uno adaptado a distintos tipos de personas con necesidades y oportunidades distintas”, apuntó.

La también extitular del Midis considera que se debe asegurar la conexión directa entre el aparato público y el ciudadano para evitar errores como se dieron con la entrega de canastas, ya que los propios alcaldes no sabían por dónde repartir los alimentos básicos.

El dato

Otra reforma. La falta de confianza en inversiones y ejecución de gastos se explica en la ineficiencia de los servidores públicos y los problemas de corrupción, por lo que urge también reformar la administración pública, apunta Liliana Rojas.

