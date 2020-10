Congreso aprueba Ley de Fusiones: Se aplicaría desde inicios del 2021

El Congreso de la República aprobó este viernes - con 86 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones - la ley que establece el Control Previo de Operaciones de concentración empresarial en el país. Esta norma reemplazará el decreto de urgencia que aprobó el Ejecutivo a fines del 2019.

Como se recuerda, la disposición del Ejecutivo fue aplazar la vigencia del Control Previo de Fusiones hasta marzo del 2021 debido a la pandemia. No obstante, la ley que recibió esta tarde el respaldo de la mayoría de legisladores busca que entre en aplicación a inicios del próximo año.

“Después de la pandemia hay empresas que se están liquidando y habrá poderes económicos que quieran comprar al mejor postor. peligra que se aprueben fusiones sin un control previo. Solo Guatemala, Cuba y Perú no tienen una ley antimonopolio, y la necesitamos con urgencia. No tenemos nada contra los intereses económicos, solo no queremos que ahoguen el mercado”, explicó durante el debate Zenaida Solís, una de las autores del proyecto de ley.

