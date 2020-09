Vuelos internacionales regresan desde el próximo 5 de octubre

El presidente Martín Vizcarra informó ayer que desde el próximo lunes 5 de octubre se van a reactivar los vuelos internacionales comerciales y otras actividades (ver infografía), los cuales están paralizados desde el inicio de la emergencia por el Covid-19.

“Se va a reiniciar, pero con destinos que sean seguros desde el punto de vista sanitario. Comenzaremos con algunos países de la región (…) en función de las normas específicas que darán el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Salud”, adelantó el dignatario.

Vizcarra enfatizó que para el recibimiento de visitantes de otros países es indispensable que se presente una prueba molecular con una vigencia máxima de 48 horas previas al viaje.

“En estas actividades hay que ser cuidadoso, porque queremos continuar con los resultados que venimos alcanzando en la reducción de personas hospitalizadas y que fallecen debido al Covid-19”, aseguró.

Latam Airlines Perú precisó a La República que con el reinicio de la operación internacional se seguirá cumpliendo con los protocolos de bioseguridad necesarios para velar por bienestar de los pasajeros durante la experiencia de viaje. “De todas maneras, nos encontramos a la espera de las medidas gubernamental adicionales que se soliciten”, explicaron.

Cabe precisar que anteriormente el titular del MTC, Carlos Estremadoyro, indicó que en primera instancia las fronteras comerciales se reabrirían para países como Chile, Brasil, EE. UU., México y España.

Por su parte, la aerolínea Sky resaltó que el turismo y la aviación generan 340 mil empleos directos y más de 1,5 millones de indirectos en el país, y con la pandemia se dejó de transportar a cerca de 10 millones de viajeros locales y extranjeros, sumado a las pérdidas en más de US$ 1.740 millones para las aerolíneas, afectando 17.500 empleos según cifras de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

“El retorno de viajes aéreos de alguna manera será importante para mejorar los procesos comerciales de las mypes y agentes de negocios; pese a que el turismo seguirá restringido, eventualmente ayudará para concretar algunas relaciones”, señaló el vicepresidente de la Asociación Pyme Perú, Daniel Hermoza.

Lento reinicio

Asimismo, Vizcarra señaló que progresivamente se implementarán otras actividades para la fase 4 (ver infografía), pero se dejarán de lado negocios como bares, discotecas y cines porque representan focos de alto nivel de contagio.

“Esto no representa una fase de reactivación completa, y vemos que las otras fases también están inconclusas o funcionan parcialmente. Por ejemplo, el sector de confecciones no está ni al 40% de su capacidad productiva. No todos pueden abrir al enfrentarse a problemas como la informalidad y falta de financiamiento. Es una marcha muy lenta”, cuestionó Hermoza.

El especialista en mypes estima que con la cuarta etapa se estarían reactivando entre 50 mil a 100 mil emprendimientos, y generando hasta 250 mil puestos de trabajo.

Mayor aforo

Desde el Ejecutivo ayer también se dio luz verde a la ampliación de la capacidad receptiva en actividades que ya venían funcionando desde la fase 3.

Por ejemplo, las tiendas podrán ahora atender con un aforo al 60% de su capacidad, cuando venían haciéndolo al 50%; mientras que los restaurantes ahora abrirán al 50% de su aforo (antes en 40%).

Sin embargo, para los empresarios de este último sector ello deja mucho que desear.

“Definitivamente no es una medida adecuada. Quisiéramos que el aforo sea más amplio. Además, estamos confundidos. Los domingos la gente puede salir a las calles y por lo tanto venir a los restaurantes, pero no se puede utilizar vehículos particulares, que son mucho más seguros que el transporte público”, comentó a La República la presidenta de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), Blanca Chávez.

Además, Chávez reitera que se debe ampliar el toque de queda hasta la medianoche para que los restaurantes tengan más tiempo para atender al público y anular el impedimento de acceso a esos locales a los adultos mayores de 65 años.

“Seguimos golpeados. No podemos seguir así. La venta no sube como quisiéramos y hay varios temas que se deberían enfatizar ya que la informalidad sigue creciendo y los restaurantes, cerrando. Que bajen al menos el cobro de IGV al 5%, y con esto te aseguro que muchos negocios se van a formalizar”, recomendó.

Datos

Preparación. Rocío Barrios, titular de Mincetur, anunció que trabajan en protocolos para el retorno de tragamonedas, eventos y ferias.

Espera. Desde Pyme Perú, aguardan que se apruebe la reducción de la valla de energía a beneficio de la reactivación de mypes.