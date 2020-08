Humberto Martínez Díaz: “Se postergarían 300 proyectos inmobiliarios”

–El presidente indicó que la meta es construir 80 mil viviendas este año...

– Cuando el presidente habla de 80 mil viviendas, está hablando no solamente de viviendas nuevas construidas, sino de las soluciones habitacionales en general. No es que se van a hacer 80 mil viviendas que impliquen un desarrollo de suelo nuevo, nuevas conexiones de agua y desagüe como suele pasar con los proyectos del programa Mivivienda. Está hablando básicamente de un incremento en el programa de construcción de Techo Propio.

–¿Será viable esta meta?

– Es importante que se valore el rol de poder reactivador de la construcción. Lo que nos llama la atención es que habiéndose construido 65 mil viviendas el año pasado, este año con cuatro meses de paralización de la actividad se esté aumentando el número de viviendas construidas. Esperamos que sea posible, pero no lo vemos muy fácil.

–El Gobierno pedirá facultades al Congreso para legislar en materia de vivienda. ¿Qué sería lo ideal hacer?

– Se podría generar una ley de suelo para que se aproveche en modificar la base del impuesto predial, que permita que los grandes paños formalizados que hay en Lima tengan un desincentivo a quedarse sin uso. El predial por el suelo que se paga en Perú es muy bajo con respecto a lo que se paga en América Latina, y eso desincentiva a que el suelo sea puesto en el mercado por sus propietarios.

–¿Y por el lado de la demanda y oferta?

– Siempre hemos pedido que se fortalezca la demanda, que se ayude a la gente a comprar su casa. Pero en este caso, adicionalmente a ello, es necesario líneas de financiamiento para que los proyectos no se detengan. Si los proyectos no se detienen, vamos a ayudar a que la rueda de la construcción avance y no se pierdan decenas de miles de empleos.

–¿Cuál sería la consecuencia?

– Una crisis como esta puede hacer retroceder la capacidad de construcción de vivienda nueva, y lo que sucede es que el próximo año o el subsiguiente cuando la gente vuelva a tener empleo y tenga capacidad de compra, no habrá vivienda en oferta y el riesgo es que se disparen los precios de y la gente no pueda acceder por falta de oferta. La gente va a poder tener un crédito hipotecario, voluntad de compra y empleo, pero no habrá vivienda para comprar.

–¿Cuántos proyectos podrían postergarse?

– Si en este momento no hay un estímulo al financiamiento, por lo menos el 20% de los proyectos inmobiliarios y de la formación de nuevas viviendas están en riesgo. Se podrían postergar alrededor de 300 proyectos inmobiliarios que ascienden a S/ 3.000 millones, porque la oferta actual es de S/ 15.000 millones.

–¿De cuánto sería la línea de financiamiento?

– Una línea de financiamiento de hasta S/ 600 millones se multiplica. Lo valioso de los programas de financiamiento es que con muy poca inversión estatal se logre impulsar mucha inversión privada de los bancos, fondos de inversión, consultoras, pero sobre todo de las propias familias.

–¿Beneficiaría a la demanda?

– Sin duda esto va a significar un esfuerzo en los promotores, porque van a tener que hacer ajustes de sus precios, descuentos y ofertas, pero implica que no se rompa la cadena de la construcción.

