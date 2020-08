Empleo comienza a recuperarse, aunque no de calidad

Por: Carlos Bessombes y Christian Silva

En el trimestre mayo, junio y julio del presente año se perdieron 1 millón 972 mil puestos de trabajo en Lima Metropolitana respecto a similar trimestre móvil del 2019, informó ayer el INEI.

Si bien las cifras reflejan los estragos en la economía de un virus aún incontrolable, se observan ligeras mejoras.

Y es que según el dato anterior sobre el empleo –correspondiente a abril, mayo y junio– se destruyeron 2 millones 699 mil puestos de trabajo.

Empero, estos 738 mil nuevos puestos de trabajo en la capital, por el retorno de diversas actividades económicas autorizadas por el Ejecutivo, esconden detalles sobre el tipo de empleo recuperados a julio.

Ello recoge el exviceministro de Promoción del Empleo Fernando Cuadros, tomando en cuenta que en julio se levantó el confinamiento en la capital. “Hay que considerar de julio en adelante si el grueso de personas se pudo reinsertar a un puesto de trabajo”, sostiene.

Nueva normalidad laboral

El informe del INEI revela que del total de puestos de trabajo en Lima Metropolitana, que sumaron 2 millones 935 mil, fueron empleos adecuados (entendiéndose como tal puestos formales con beneficios) la suma de 1 millón 389 mil; mientras que el subempleo o empleo informal arrojó cifras de 1 millón 545 mil plazas.

Si bien ambos tipos de empleo muestran en su generación de puestos de trabajo cifras muy parejas, en donde más se creó nuevo empleo –respecto al informe anterior– es en el subempleo con 449 mil nuevas plazas. El empleo adecuado generó 283 mil nuevos puestos.

Si se desagrega aún más el subempleo, se revela que fue el subempleo por ingresos (invisible) o comúnmente llamado por los expertos como “cachueleo” la principal fuente de generación de empleo en la ciudad. Generó 301 mil puestos de trabajo, casi la mitad del total de nuevos empleos generados.

Para Cuadros, este incremento en el subempleo se debe a que “solo parte de las personas se reinsertaron a sus puestos anteriores”, sumado a los que dejaron su empleo formal o fueron enviados a suspensión perfecta de labores. A ello añade que “la gente que se reinsertó, lo hizo en condiciones más precarias que antes. Son asalariados informales que ahora les pagan menos o independientes con menores ingresos”.

Un dato interesante revela, además, que la cifra de desocupados también creció. Si entre abril y junio hubo 427 mil desocupados, en el trimestre de mayo a julio este indicador subió a 574 mil, es decir, 147.300 nuevas personas son desocupadas en Lima Metropolitana.

Más detalles del avance

Si la recuperación del empleo se analiza por el tamaño de las empresa, se tiene que en empresas de 1 a 10 trabajadores (vinculadas a mypes sin mayores beneficios laborales) se recuperaron 588,6 puestos de trabajo.

En tanto, en las grandes empresas (de 51 a más trabajadores) fueron 88 mil las plazas de trabajo recuperadas entre mayo y julio último. Por ramas de actividad, la manufactura a julio reportó 113,5 mil nuevos empleos, la construcción 60 mil, el comercio 184 mil y el sector servicios 368 mil puestos de trabajo.

Esta ligera recuperación del empleo observada desde el nivel de educación revela que fueron las personas con educación secundaria quienes más trabajo consiguieron al incrementarse en 405 mil nuevas plazas. Los que menos oportunidades tuvieron fueron aquellos solo con educación primaria, que consiguieron apenas 39 mil plazas.

“Es probable que los menos calificados son los que se reinsertaron de peor manera. Los más calificados son los que se pudieron insertar a mejores puestos de trabajo o en mejores condiciones laborales”, comentó Cuadros.

“Habrá una reactivación real del PBI en el mediano plazo”

En línea con la reactivación económica, en junio el Producto Bruto Interno (PBI) mostró cifras menos negativas respecto a los meses previos. Así, la economía en el sexto mes del año cayó en 18,06%.

Para el economista Armando Mendoza, se trata de una caída prevista, al ser un mes en el que el país aún estaba en confinamiento.

Apuntó a que “si bien este resultado es negativo, es un decrecimiento inferior con respecto a los meses pasados”.

En abril y mayo, el PBI se contrajo 40,49% y 32,75%, respectivamente.

En los principales sectores, hubo caída en la manufactura (-6,83%), la minería e hidrocarburos (-14,44%), el comercio (-27,98%), la construcción (-44,64%); y el agropecuario (-1,61%).

Según Mendoza, se esperaría una mejora paulatina de la economía en julio, aunque apuntó a que “habrá una reactivación real en el mediano plazo”, además de que primero se debe resolver la crisis sanitaria.

Datos

Nacional. A nivel nacional, más de 6,7 millones de personas perdieron su empleo en el trimestre de abril a junio, comparado con el 2019. La caída fue del 39,6%.

Caída. La caída fue más pronunciada en la costa del país, donde casi 4,9 millones de personas dejaron de laborar.

Enfoque

Empleo va a demorar en recuperarse

Luis Arias Minaya, economista de Indeconsultores

Era lo que esperábamos los analistas. Va en línea con una caída del PBI de dos dígitos, de todas maneras.

Hay un aspecto positivo: hay una mayor recuperación de la manufactura no primaria, de casi -50% el mes pasado a -13% en junio. La parte negativa es que construcción está cayendo cerca de 45%. Se debe a que la inversión pública aún no se recupera y el Gobierno no ayuda a que la recuperación sea mayor. Con datos estimados, habremos caído 17% en el primer semestre.

Sobre el empleo, si bien hay una mejora comparado al trimestre móvil anterior, es una mejora asociada a la recuperación del producto. Todavía hay un menor empleo del 40% en Lima, cerca de 2 millones de personas desempleadas. Es una cifra muy alta y demuestra que recuperar los puestos de empleo tomará varios años.

