Trabajadoras del hogar advierten que contrato laboral publicado por el MTPE es un derecho a medias

“Dos meses de silencio y de pronto se publica una norma que no recoge los aportes que hemos enviado”. Así resumió Leddy Mozombite, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Fenttrahop), la resolución publicada ayer por el Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo (MTPE) donde se aprueba el modelo referencial del contrato laboral y boleta de pago.

Cabe recordar que por años, los empleadores no han estado en la obligación de emitir boletas de pago o un contrato laboral escrito a sus trabajadores del hogar, por lo que muchos derechos laborales tampoco se respetaban. Sin embargo, Mozombite recordó que el Perú, en 2018, ratificó el Convenio 189 de la OIT, a través del cual se les reivindica.

“Entonces el contrato publicado ayer no respeta el Convenio 189 porque sigue siendo discriminatorio, pues los documentos están en base a la antigua Ley de Trabajadores del Hogar que mantiene las vacaciones, gratificación y CTS recortadas a solo 15 días. Además de eso, no se incluyó que el sueldo otorgado no sea menor a una remuneración mínima vital. Incluso, en un contexto de pandemia, debió señalarse la entrega de implementos de trabajo que nos protejan”, indicó.

La secretaria explicó que se enviaron observaciones y sugerencias al MTPE previo a la publicación de los modeles de contrato laboral y boleta de pago, “pero que no se tomaron en cuenta”. Añadió que también se requiere que los empleadores den una constancia de trabajo a fin de que se reconozca el vínculo laboral y sus derechos.

En esa línea, la representante de los trabajadores y las trabajadoras del hogar señaló que seguirán promoviendo la pronta promulgación de la Nueva Ley de Trabajadores del Hogar, que ya tienen dictámenes favorables en la Comisión de Trabajo y la Comisión de la Mujer.

“Hoy debería estar publicándose un dictamen en conjunto”, refirió. En la nueva ley que impulsan estaría contemplado derechos básicos como a las jornadas de 8 horas, la declaración del 3 de marzo como día no laborable por ser el Día de los Trabajadores del Hogar, licencia de maternidad, una remuneración justa en concordancia con el Convenio 189 y, principalmente, que aquellos menores de 18 años no sean obligados a realizar dichas actividades.

Mozombite sostuvo que se solicitará una reunión con la ministra, pues toda ley o norma laboral debe trabajarse bajo el consenso y participación de todos los involucrados.