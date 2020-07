Trabajadores acusan a Corpac de no acatar mandatos judiciales y mantener discriminación salarial

A inicios de febrero, La República abordó el caso de un grupo de aproximadamente 70 trabajadores de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac) que, pese a ser reincorporados bajo la Ley 27803 (de ceses colectivos), no han logrado que la empresa estatal cumpla plenamente el mandato judicial.

‘‘Ya tenemos sentencias consentidas, sentencias firmes, y hasta el momento Corpac no acata el mandato judicial. De acuerdo a la nueva ley procesal, nosotros ya deberíamos estar reincorporados. Estamos con el sueldo mínimo (930 soles) desde hace dos años. Con virus o sin virus, somos vulnerables. Con casi 700 soles - considerando los descuentos de ley - no se puede hacer nada’‘, confesó uno de los afectados.

Cabe recordar que en último escalón salarial en Corpac es de 1.950 soles, sin embargo, a los 70 trabajadores se les remunera solo el sueldo mínimo.

Al respecto, la abogada Ana Trigoso, quien sigue este proceso, explica que Corpac se niega a cumplir con los mandatos judiciales y discrimina salarialmente a este grupo de trabajadores, ubicándolos en una categoría inferior e inexistente.

‘‘Pese a que Corpac pertenece al Ministerio de Transporte, este ha reincorporado al personal que ha salido en los listados de cese colectivos, y sin proceso alguno, el Ministerio de Trabajo administrativamente reincorporó a la gente. Mientras que Corpac se niega a publicar las plazas presupuestadas que realmente existían. Las ha limitado y levantado solamente a especialidades, y el resto de las plazas, a las cuales los reincorporados podrían cubrir, las ha llevado a concurso para que pueda ingresar otro personal’‘, comenta a este diario.

Silencio pronunciado

Asimismo, la abogada explica que los denunciantes acudieron al Poder Judicial, donde ganaron sentencias en primera y segunda instancia. ‘‘Ellos (Corpac) presentaron casación. No sé cuál es el criterio para dejar consentir algunas sentencias u otros no – comenta en línea al caso del testigo de esta nota, quien ya tiene orden para ser reincorporado a un cargo de similar jerarquía al momento de su cese, pero aún no se ejecuta – mientras que para otros compañeros, presentaron apelaciones'‘, añade.

Es menester precisar que el artículo 38 de la ley procesal de trabajo, determina que el recurso de casación interpuesto no suspende la ejecución de resoluciones anteriores, por lo tanto, Corpac debería ir cumpliendo con los trabajadores.

‘‘Corpac sigue dilatando todo, y lo peor, es que a los trabajadores los reincorporaron a una categoría que no existe. Unos de auxiliares, como personal de apoyo, y ordenaron que no se les otorgue ningún cargo, ni ningún tipo de labor que genere alguna responsabilidad’‘, puntualiza la letrada.

Finalmente, uno de los denunciantes, destaca que desde enero de 2018 se encuentra en esta situación y con la crisis del nuevo coronavirus, se le dificulta mantener a flote su hogar. ‘‘No se puede comprar medicina, ni cuidar a mi madre que está delicada de salud, sumado a que cargo con el estudio de mis hijos. Esto es producto de la incapacidad y la mafia enquistada en Corpac'‘, lamenta.

Este diario se comunicó con Corpac para conocer su descargo, y trascendió que sus voceros aún no están autorizados por la Alta Dirección para brindar declaraciones.