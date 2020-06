Bono Rural Perú: REVISA AHORA con tu DNI si eres beneficiario del subsidio de 760 soles

Bonorural.pe | Más de 384 mil familias en condición de pobreza y pobreza del ámbito rural son beneficiarias del Bono Rural de 760 soles. Mediante el Decreto de Urgencia N° 042-2020 , el Gobierno de Martín Vizcarra dispuso la entrega del subsidio agrario para proteger económicamente a las familia agricultoras del Perú afectadas ante la declaratoria del estado de emergencia para frenar el avance del coronavirus (COVID-19). Desde el 14 de mayo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) viene otorgando a los hogares agrarios en situación de vulnerabilidad a través de distintas modalidades de pago. Habilitó una plataforma de consulta para aquellos que tienen internet y estableció tambos o plataformas de atención para la asesoría de los agricultores que no poseen conexión a internet.

Para saber si eres beneficiario del Bono Agrario tendrás que acceder al LINK de la plataforma online de consulta “bonorural.pe”, portando solo el número de tu DNI y la fecha de emisión del mismo. Ten en cuenta que si accediste a los otros bonos habilitados por el Gobierno peruano ( Bono Independiente, Bono de 380 soles Yo me quedo en casa y Bono Familiar Universal) no podrás cobrar los 760 soles del Bono Rural. Cada subsidio está dirigido a un público en particular y no son iguales.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Bono Rural de 760 soles?

La plataforma de consulta del Bono Rural ya se encuentra activada por lo que los agricultores podrán realizar una fácil y sencilla verificación para saber si son acreedores de los 760 soles. Para saber si fueron seleccionados solo deberán los siguientes pasos:

- Ingresa a bonorural.pe.

- Digita tu número de DNI y la fecha de emisión de este.

- Clic en el código de seguridad.

- Accede a la opción “consultar”.

Si no cuento con internet, ¿cómo consulto si soy beneficiario del Bono Rural?

En el caso de las plataformas o medios de consulta sobre el Bono Rural de 760 soles, el Midis implementó 375 tambos o plataformas de atención en 21 departamentos del país. En estos se podrá hacer la consulta de beneficiarios del Bono Agrario. Inclusive, tendrán asesoría de funcionarios del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS), por lo que será más sencillo realizar los trámites correspondientes.

Asimismo, en caso de consultas o dudas se podrá llamar a la línea gratuita 101 en los horarios de lunes a domingo, de 8.30 a. m. a 8.00 p. m. Operadores telefónicos absolverán todas tus preguntas sobre este subsidio económico. De igual modo, accediendo a “consultas.bonorural.pe” hallarás posibles respuestas.

¿Cuándo será la entrega del Bono Rural Yo me quedo en casa?

Desde el 14 de mayo que el Bono Rural “Yo me quedo en casa” comenzó a ser distribuido a los hogares del sector agrario más afectados por la emergencia sanitaria decretada a causa del coronavirus. Tal como sucede con las otras ayudas económicas del Bono “Yo me quedo en casa”, Bono Independiente y Bono Familiar Universal, este podrá ser cobrado hasta 30 días después de haber culminado el estado de emergencia en todo el país.

LINK del Bono Rural

CONSULTA AQUÍ si eres beneficiario del Bono Rural de 760 soles. Recuerda que esta ayuda económica está destinada para los hogares dedicados a la agricultura que se hallan es situación de vulnerabilidad. El Midis ya habilitó la página web donde incluye el padrón de beneficiarios. Ingresa a este LINK, solo con tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo.

El Gobierno dispuso cuatro bonos: Bono Rural 2020, Bono “Yo me quedo en casa”, Bono Independiente y Bono Familiar Universal para proteger a los más vulnerables durante el estado de emergencia. Ingresa AQUÍ y descubre si eres beneficiario del subsidio agrario en la plataforma del Midis.

¿Cómo puedo saber si dispongo del Bono Rural 2020?

Si aún no has recibido el Bono Rural, puedes consultar a través de la página web bonorural.pe que ha habilitado el Midis para verificar si eres o no beneficiario. Si no cuentas con acceso a internet, debido a que vives en zonas alejadas, tendrás la opción de acercarte a cualquiera de los 375 Tambos o plataformas de atención, en donde también recibirás ayuda de funcionarios.

De igual modo, puedes llamar a la línea gratuita 101 para que operadores telefónicos atiendan tus consultad o dudas. Recuerda que este número está disponible de lunes a domingo de 8.30 a. m. a 8.00 p. m.

¿Cómo realizar la inscripción para el Bono Rural?

Según el Midis, no existe un proceso de inscripción para ser beneficiario del Bono Rural de 760 soles. En el caso de registros, esta opción solo está autorizada para el Bono Familiar Universal a través de la siguiente web: registronacionaldehogares.pe/login.

¿Cómo hacer el cobro del Bono Rural?

Para saber cómo cobrar el Bono Rural de 760 soles, primero debes saber si eres beneficiario a través de las plataforma en línea del Midis. En caso de haber sido seleccionado, la misma página te dará a conocer por cuál de las siguientes modalidad puedes obtener el subsidio monetario:

1. Depósito en cuenta: Los 110.000 hogares que serán beneficiarios deberán presentarse a las oficinas de Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz y Financiera Compartamos para cobrar el bono. Es importante resaltar que este grupo de hogares tendrá el depósito en su cuenta desde hoy.

2. Banca celular: Más de 485.000 hogares podrán acceder al bono desde esta modalidad. Asimismo, el retiro se podrá realizar a través de cajeros automáticos Multired del Banco de la Nación.

3. Distribución directa: En las localidades más alejadas del país, se hará entrega del bono a más de 140.00 hogares a través de vehículos de Empresas Transportadoras de Valores (ETV). Esta es una modalidad que se viene realizando de manera periódica con el pago de subsidios económicos de otros programas que otorga el Midis.

¿Dónde realizar el cobro del Bono Agrario en una zona rural?

Según el Decreto de Urgencia N° 042-2020, el pago del Bono Rural de 760 soles se realizará a través de las agencias del Banco de la Nación, Banco de Crédito BCP, Interbank, Caja Arequipa, Caja del Santa, Caja Huancayo, Caja Los Andes, Caja Raíz o Financiera Compartamos.

En caso de que tu modalidad sea por cajeros Multired del Banco de la Nación, deberás seguir el procedimiento que te sea indicado. Para las personas beneficiarias que residen en localidades alejadas, el Gobierno ha autoirzado que se entregue el bono mediante vehículos de empresas transportadoras de valores (ETV).

Si ya recibí una ayuda del Estado, ¿puedo cobrar el Bono Rural?

Uno de los principales requisitos que tiene el Bono Rural es que la persona no sea beneficiaria de los otros bonos habilitados por el Gobierno peruano ( Bono Independiente, Bono de 380 soles Yo me quedo en casa y Bono Familiar Universal).

¿Cuántos bonos está entregando el Gobierno?

Hasta la fecha, el Gobierno de Martín Vizcarra ha dispuesto la entrega de 4 bonos destinados a distintos sectores de la población. A continuación, revisa si eres beneficiario a través de sus respectivas plataformas:

- Bono 380 ‘Yo me quedo en casa’: “yomequedoencasa.pe”

- Bono Independiente: “bonoindependiente.pe”

- Bono rural: “bonorural.pe”

- Bono Familiar Universal: “bonouniversalfamiliar.pe”