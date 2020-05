Velocidad del internet cayó hasta 16,7% en abril, según Opecu

Por cuarto mes consecutivo, la velocidad del internet fijo y móvil registró una fuerte caída, disminuyendo en 22.97 y 18.65 megabits (Mbps), respectivamente, según reportó el Organismo peruano de consumidores y usuarios (Opecu).

Lo anterior afectó al Perú, pues descendimos a los puestos 103 de 174 países respecto al servicio ofrecido por internet fijo, y al 97 de 134 países en móvil, a nivel global.

Y a nivel de Sudamérica, ahora Perú es octava posición en velocidad de descarga fijo, mientras es séptimo puesto en móvil.

“En ese vergonzoso nivel anticompetitivo mundial de las velocidades de internet peruanas no hacen más que demostrar la pésima calidad de servicio que otorgan las empresas de telecomunicaciones, ante un Osiptel preocupado en autorizaciones de alza de precio del Internet Fijo y no de exigirles dar el 100% de velocidad contratada y parar abusos. Perú es puesto 103 en fijo en el mundo y octavo en Sudamérica. No al alza. Basta ya de burlas a consumidores”, afirmó el presidente del Opecu, Héctor Plate Cánepa.

La asociación de consumidores presentó dos cuadros estadísticos, de propia elaboración, los cuales muestran las clasificaciones de países, variación mensual, según velocidades promedio de conexión a internet fijo y móvil, a nivel global, regional, OCDE y TPP-11 en abril 2020, cuya fuente es Ookla, Speedtest Global Index, líder mundial en pruebas, datos y análisis de velocidades de la Internet.