Ingreso Solidario DNP: ¿Cómo averiguar si estás dentro de los beneficiarios del giro de los 160.000 pesos? MIRA AQUÍ

Ingreso Solidario DNP | Información del bono de $320.000 pesos | El Gobierno de Colombia planea llegar a las mas de tres millones de familias vulnerables mediante este bono económico para salvaguardar sus necesidades básicas, ya que que enfrentan día a día la crisis ocasionada de la COVID-19. Debido a que la cuarentena en Colombia se prolongó hasta el 25 de mayo por el coronavirus, el presidente Iván Duque dio luz verde a la Fase 2 del Ingreso Solidario, con la cual se hará la entrega del segundo giro de $160.000 pesos a partir del jueves 21 de mayo. Este subsidio ayudará a las personas que no hayan recibido ninguna otra ayuda por parte de los programas sociales y puedan sobrellevar el aislamiento obligatorio por la pandemia.

El Ingreso Solidario está a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en conjunto con el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén), Ministerio de Hacienda, Ministerio de Salud y Ministerio del Trabajo.

El DNP, entidad que articula la planeación para el desarrollo sostenible e incluyente del país, es uno de los organismos que cuenta con toda la información sobre este bono. Actualmente, se encuentra en la segunda etapa de entrega para todos las personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad ante las consecuencias que viene dejando la COVID-19.

Por otro lado, Juan Alberto Lodoño, el viceministro del Ministerio de Hacienda, aseguró los cesantes y las personas que no estén inscritos en algún tipo de ayuda económica del Gobierno, también podrán hacer parte del Ingreso Solidario. Todos los beneficiarios seleccionados serán contactados a través de mensajes de texto para que no exista impedimento para cobrar el bono.

Mediante el Ingreso Solidario, el Gobierno Nacional sigue llegando a las familias más vulnerables, que no están en ningún programa social. A partir de la última semana de mayo recibirán un segundo giro de 160.000 pesos. pic.twitter.com/zS4KKmSMT8 — dnp_colombia (@DNP_Colombia) May 18, 2020

¿En que fecha se hará entrega del Ingreso Solidario?

Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación informó que a partir del próximo jueves 21 de mayo iniciarán el segundo giro del programa Ingreso Solidario para las familias más vulnerables del país. Se girará $160.000 a las familias que ya recibieron el primer giro y $320.000 los que aún no han recibido el auxilio.

¿Quiénes recibirán el Ingreso Solidario del DNP?

Las personas que consideren ser beneficiarios del Ingreso Solidario DNP deberán ingresar a ingresosolidario.dnp.gov.co para conocer si forman parte de la lista que maneja el Gobierno de Colombia. Ahí mismo deberán cotejar con los datos de su cédula correspondiente y revisar si están dentro del grupo de los que reciben esta ayuda económica.

Cabe resaltar que para poder acceder al Ingreso Solidario DNP, es imprescindible no pertenecer a algún programa social del Estado, como Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA. Además, los ciudadanos deben ser considerados como pobres o pobres extremos.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario?

Para saber si eres uno de los beneficiarios del Ingreso Solidario DNP, deberás ingresar en ESTE LINK y dar clic en la opción ‘Consulta giros y beneficiarios en proceso'. A continuación, deberás completar los casilleros con tus datos personales luego hacer clic en ‘Consultar’.

¿Cómo hacer para recibir Ingreso Solidario si no tengo celular?

En caso de no saber si eres uno de los beneficiados con el Ingreso Solidario DNP y presentas problemas en el dispositivo móvil o no tienes celular, deberás hacer clic en la web https://ingresosolidario.dnp.gov.co/ e ingresar el número de cédula en el espacio correspondiente para consultar. También se podrá crear una cuenta bancaria en caso no posean.

A continuación, colocará sus datos personales (nombre, apellido, número y fecha de expedición de cédula) para abrir una cuenta digital en el sistema bancario que le asigne la página del Ingreso Solidario.

¿Qué pasos debo seguir para comprobar en la web si soy beneficiario?

Como primer paso debes ingresar a la web ingresosolidario.dnp.gov.co. Luego sigue estos pasos:

Seleccionar el botón “Consulta giros y beneficiarios en proceso”.

Ingresar el número de cédula, primer nombre y apellidos y fecha de expedición del documento.

Hacer clic en ‘Consultar’, la página le indicará si has sido seleccionado. En caso contrario, aparecerá el texto “No está en el listado de HOGARES beneficiarios del Ingreso Solidario”.

Si es seleccionado beneficiario, recibirá información de los días y cómo cobrar el Ingreso Solidario

Ingreso Solidario DNP Colombia.

¿Qué hago si al consultar mi cédula aparece otro nombre?

“El caso debe ser puesto en conocimiento de las autoridades y solicitarse la verificación correspondiente con el administrador Sisbén de la alcaldía respectiva”, señaló el DNP. Asimismo, también tiene habilitadas las líneas de atención al cliente para resolver cualquier duda a nivel nacional 01 8000 12 87 70.

¿Tiene dudas sobre el ingreso solidario en medio de la emergencia por coronavirus? Comuníquese al 01 8000 128770. pic.twitter.com/z60wGaE528 — dnp_colombia (@DNP_Colombia) May 11, 2020

¿Cuáles son los bancos en los que se puede cobrar el Ingreso Solidario?

Puedes revisar mayor información de los bancos aquí:

- Daviplata: https://daviplata.com/wps/portal/daviplata/Home/dps

- Nequi: https://www.nequi.com.co/2020/03/27/recibe-tu-subsidio-del-gobierno-en-nequi/

- Bancolombia: https://www.grupobancolombia.com/personas/plan-apoyo-coronavirus/subsidios

- Banco Agrario: https://ingresosolidario.bancoagrario.gov.co/

- Movii: https://www.movii.com.co/

¿Necesito un teléfono inteligente para crear una cuenta bancaria y guardar el bono del Ingreso Solidario?

No necesariamente. Para los celulares básicos solo necesitarás tu tarjeta SIM e introducir tus datos personales. No necesitarás consumir datos de tu plan. Asimismo, los bancos que servirán para crear esta cuenta de ahorros con este tipo de móvil serán Ahorro a la mano y Daviplata.

¿Cómo se entregará el Ingreso Solidario en la Fase 2?

El procedimiento para entregar el Ingreso Solidario DNP en la etapa 2 es la siguiente:

1. Los beneficiarios que no tengan una cuenta bancaria serán ubicados para que abran una cuenta digital.

2. Luego de haber aperturado su cuenta bancaria, el dinero será transferido en un lapso de 24 horas por parte de la entidad financiera.

IMPORTANTE: Para saber a detalle cómo cobrar el Ingreso Solidario DNP paso a paso en cada entidad bancaria, puede ingresar AQUÍ de forma segura.

El Ingreso Solidario sigue llegando a miles de familias pobres y vulnerables. Más de un millón 600 mil hogares han recibido el giro de $160.000. A finales de este mes de mayo se entregará el segundo giro de 160.000 pesos pic.twitter.com/ewAHNmQ4M4 — dnp_colombia (@DNP_Colombia) May 11, 2020

Ingreso Solidario: información de contacto

- Línea gratuita DNP: 01 8000 12 87 70

- Línea gratuita Banco Agrario: 01 8000 91 5000

- Línea Gratuita DPS: 01 8000 95 11 00

- Buzón de Servicio al Ciudadano: ingresosolidario@dnp.gov.co

