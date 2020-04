Bancadas apoyan por mayoría el retiro de fondos AFP

Por: Ani Lu Torres y Christian Silva

“¿Cómo las personas van a hacer cola para que un vigilante nos atienda?”, reclama Carlos Soto (51), quien hace su cola afuera de la oficina de AFP Integra, esperanzado de poder retirar al menos los S/ 2.000 de su fondo, que el Gobierno autorizó y anunció el último lunes.

No fue el único en hacer fila. Decenas de afiliados, en otra AFP (AFP Prima) esperaban hacer el desembolso. Un guardia de seguridad los atendió, pero solo anotó en un cuaderno el nombre, DNI y número telefónico de cada exaportante que podría hacer el retiro.

“A todos nos falta el dinero para subsistir y necesitamos ver la forma de tener algo para comer en estos días”, cuenta otro afiliado.

“Ahorita estoy sin trabajo y cumpliendo la cuarentena. Empecé a trabajar hace 20 años, pero hace 12 meses, justo, que dejé de laborar. Yo sí podría retirar mi dinero”, dice Juan Carlos Pomalaza (49). Tiene 2 hijos “y no tengo qué comer”, agrega.

PUEDES VER MEF prepara plan para entregar subsidios a aportantes de la ONP

Carmen Pineda (50) tiene 2 hijos, dice que dejó de aportar hace 7 años. “Ahora soy ama de casa, independiente. Pero, cuando uno no trabaja, ¿de dónde llega la plata? Ese es mi dinero, el que la AFP me ha ido descontando cuando he trabajado”, añade.

Todavía no hay retiro

Al respecto, las AFP precisaron a sus clientes que todavía no están realizando los desembolsos de los fondos. Explicaron que están esperando la publicación del decreto en el diario oficial El Peruano (al cierre de esta nota aún no se emitía el documento).

En esa línea, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) indicó que "una vez publicada (la norma), se emitirá un procedimiento operativo con la finalidad de que las AFP procedan a cumplir con el Decreto de Urgencia; y, de esta manera, se pueda proceder a hacer efectivo el pago a quienes cumplan con los requisitos”, anotaron.

Al respecto, el gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini, señaló que “entre hoy o mañana” lanzarán una plataforma virtual para que sus afiliados se registren y conozcan si podrán acceder al retiro de hasta S/2 mil de su fondo.

"No es necesario que vayan a las agencias (todo será vía web). Pedir a los clientes a no acercarse a las agencias para evitar conglomeraciones”, anotó Ferrini.

Congreso y Ejecutivo

Mientras los ex aportantes y las AFP esperaban noticias, en el Congreso, la Junta de Portavoces recibió a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva y el premier Vicente Zeballos, quienes -por más de tres horas y en reserva- expusieron los aspectos técnicos de la medida tomada (retiro de los S/ 2.000).

“El Ejecutivo está defendiendo exactamente la posición de las AFP”, comentó a La República Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso, bancada que “se mantiene en defensa del proyecto multipartidario para que todos los afiliados puedan retirar hasta el 25% de sus fondos de pensiones” en medio de la crisis por el Covid-19.

En tanto, desde Podemos Perú, la parlamentaria, Cecilia García, dijo que se explicó a Alva que “el proyecto legislativo considera que no todos van a sacar su 25%”.

Al cierre de esta edición aún se debatía en Junta de Portavoces sobre la votación del proyecto multipartidario. El vicepresidente Luis Valdez, señaló que “hoy (ayer) se tendría una posición”, al respecto, añadió que "la mayoría de bancadas votaría a favor del retiro del 25%.

Las bancadas que estarían en contra son el Partido Morado (PM) y Acción Popular, según algunas fuentes.

En esa línea, el congresista Daniel Olivares de PM señaló que disponer del 25% “no es lo ideal”, pues nos encontramos en “el peor momento económico”. En tanto, plantean que puedan acceder a S/2.000 del fondo los que, como mínimo, no aportaron en los últimos 6 meses. Esta condición se aplicará también para los que busquen retirar el 100% de sus fondos para pagar las hipotecas o arrendamientos, mediante cuota mensual.

La otra medida es el acceso al 100% de fondos para los que no aportaron en los últimos 5 años.

“Buscamos consenso”

Por su parte, el presidente Martín Vizcarra afirmó que busca un consenso con el Congreso.

“No podemos, en una situación de emergencia, estar confrontados (...) Le he pedido al Premier y a la ministra (de Economía) que más que argumento legales, vayan con buena voluntad para buscar consensos, para que juntos busquemos las mejores soluciones a favor del país”, expresó el mandatario en su habitual conferencia de prensa.

Mientras este debate se mantiene en Perú, en Chile, Uno AFP accedía a que sus afiliados retiren hasta el 5% de sus fondos.

Al cierre de esta edición la junta de portavoces se suspendió y será retomada hoy al mediodía.

Se pronuncia la CGTP

En tanto, el sindicato de trabajadores CGTP señaló en un comunicado estar en contra de las medidas del Gobierno, pues se liberan los ahorros (CTS y AFP) de los trabajadores, mientras las empresas reciben subsidios.

AFP: más de S/ 27 mil millones de pérdidas al 22 de marzo

- Entre enero y marzo de este año las AFP reportaron pérdidas por S/ 27.378 millones en la cartera administrada, según el reporte al 22 de marzo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

- Pero solo entre febrero y marzo, cuando los efectos del Covid-19 golpearon fuertemente el mercado financiero internacional, dicha cartera perdió –en un mes– S/ 24.229 millones.

- Cabe indicar que el 56% del portafolio de inversiones de las AFP está en el mercado local, mientras que el 44%, en el exterior.

- El último estado de cuenta enviado por AFP Hábitat refiere a sus afiliados que la caída es por efectos del “coronavirus, que se expande a todo el mundo y tiene repercusiones en las bolsas de cada país”.

- Al respecto, Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra, rdijo que “durante toda la crisis” la rentabilidad en las AFP ha caído entre 10% y 13% dependiendo el tipo de fondo, pero que el descenso no es similar a lo registrado en la crisis del 2008.

- Asimismo, el representante de AFP Integra señaló que "sí hay un efecto negativo en la empresa Administradora (afectado también por el no aporte de los afiliados en abril y mayo) pero "creo que al final lo que debemos mirar es cómo salimos adelante”. manifestó.