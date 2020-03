Óscar Dancourt: “El Fondo de Estabilización Fiscal debe usarse para dar S/ 1000 a todos y frenar el virus”

La cuarentena debe ser eficaz, para ello la gente debe quedarse en su casa. Óscar Dancourt plantea usar el padrón electoral para la entrega del subsidio y previa presentación del DNI se dé el dinero para hacer frente al coronavirus.

¿Vivimos una situación sanitaria con duros efectos económicos para el país?

Hay dos fuerzas diferentes que reducen producción, empleo y causan recesión. Una fuerza recesiva proviene del exterior, un choque externo adverso, consistente en la caída del precio de los metales que exportamos, que va acompañada de salida de capitales.

¿Cómo nos afecta?

Paraliza la economía y destruye empleos y sus ingresos. Ocurrió en el 2008, 2009, 2014, 2015, 2016. Pasó en 1998, 2001... Es el patrón común de las recesiones en el Perú.

¿El escenario es distinto?

La novedad es el coronavirus. Para frenar la pandemia, hay que hacer cuarentena, parar el aparato productivo y que la gente se quede en su casa, salvo industrias que producen bienes esenciales. Este segundo efecto es recesivo y tiene una magnitud muy grande y se suma al primer efecto.

Hablaste de recesión. ¿estamos en camino a recesión?

Yo creo que ya estamos en una y aún no sabemos la magnitud, pero tenemos una idea.

¿Cuál es esa?

Mirando una reciente encuesta de Apoyo, una tercera parte de la fuerza laboral urbana dice que se quedó sin trabajo, son datos que Pedro Francke usó en su artículo en La República. En Lima la tasa de desempleo, medida por el INEI usualmente está entre 6 %, 7 %, 8 %, pero aquí fácilmente un tercio de la fuerza laboral se quedó sin trabajar. Pero esos no son todos. Los otros son un poco más, están en su casa, tienen trabajo habitual no formal pero ahora no trabajan.

¿Una crisis así la viste antes?

Esta situación no la hemos visto en los últimos 50 años o más, donde gran parte del aparato productivo y de la fuerza laboral urbana, con todo el sector servicios, hoteles, restaurantes, transporte, etc. está parado. No lo hemos visto nunca. Está directamente conectado con la cuarentena, que como lo demuestra la experiencia china, es efectiva y poderosa.

Pero frena la economía.

La para. En esa encuesta, el 90% apoya la cuarentena y una cifra similar apoya extenderla en los estratos C y D, que agrupa al 80% de los hogares. Pero en el D y E dicen que no tienen dinero para salir a comprar.

Porque viven del día a día.

O porque son asalariados y quedaron sin trabajo o porque son asalariados y no les dieron licencia con goce. En el estrato C, casi un 30%, dice no tener dinero.

¿Qué nos demuestra ello?

Nos da idea de la magnitud de la paralización del aparato productivo, que es indispensable para frenar el coronavirus.

¿Qué se debe hacer?

Darle ingresos a los independientes y asalariados que no pueden ganar su pan. Hay que darle todos los recursos que pida el ministerio de Salud para que atienda los efectos de la pandemia, pero la cuarentena debe ser lo más efectiva posible. Y hay que garantizarle un ingreso mínimo a toda la gente que no puede trabajar por la cuarentena, a los asalariados e independientes. Y el gobierno tiene que transferirle ingresos y no basta decir que es solo para los más pobres.

¿Para todos, sin exclusión?

Para todos. El gobierno tiene la obligación de hacerle llegar ingresos a asalariados e independientes, porque se debe garantizar que la cuarentena tenga eficacia, que la gente se quede en su casa y se corte la propagación del virus. Para eso, para que la gente pueda comer, el gobierno debe transferirle ingresos.

Pero ya se dio dinero para el bono de S/ 380, entre otros...

Pongo énfasis en esto. El gobierno mostró una estrategia como si se tratara de lucha contra la pobreza, un programa de focalización. ¡No! No es eso. Tenemos que garantizar ingreso mínimo a todos durante la cuarentena.

¿De cuánto?

Mil soles a todos los trabajadores que no pueden trabajar por la cuarentena, muy indispensable para vencer al virus.

¿Hay el dinero para eso?

Por supuesto. Te doy un cálculo simple. Usemos como ejemplo, Lima. Hay un poco más de 5 millones de trabajadores, y un poco más de la mitad son asalariados, trentaitantos por ciento son independientes, están las trabajadoras del hogar, etc. Son 5,2 millones y no están contados allí los trabajadores venezolanos.

Pero los mil soles lo recibirán quienes no lo necesitan...

Es preferible pecar por exceso que por defecto. Agarras la lista de electores hábiles en Lima y son 7,4 millones de personas. Mil soles para cada uno por un mes de cuarentena. Con números simples, son S/ 7400 millones. Es seguro que algunos recibirán y no lo necesitan, para eso se hace una campaña por TV para que no saquen la plata del banco. Le pones a todos, los mil soles en una cuenta de banco y que lo recojan contra la presentación del DNI.

¿Y de dónde sale el dinero?

Es un 40% del chanchito que tiene el gobierno, el Fondo de Estabilización Fiscal y es ahora cuando tenemos que usarlo para darle 1.000 soles a todos y parar el virus. Se necesita una acción amplia, extensa, no focalizada. Seguramente se pecará por exceso, pero no tenemos la herramienta, la lista de todos a quienes debemos darle, y no la tendremos para mañana. Hay que actuar ahora y de manera rápida y decisiva.

¿Pero el gobierno ya empezó con las medidas?

Así es, con S/ 380 para un grupo de 2,7 millones de personas y lo ampliará a 800 mil, estoy de acuerdo con eso, etc. Hay que llegar a todos los trabajadores, no solo por razones de justicia sino por razones de eficacia de la cuarentena.

¿Cómo ayudar a las empresas?

Tenemos que protegerlas porque después de la cuarentena debemos reactivar la economía. Si quiebran y mueren, cuando reactivemos la economía no estarán y la reactivación, será difícil, prolongada, dura. Son empresas que no pueden vender y no tienen ingresos y tienen gastos, tienen que pagar impuestos, tienen que pagar cargas sociales, algunas tratarán de pagar salarios.

¿Cómo protegerlas?

Si se mira lo que hacen en otros países, me inclino por la idea de aplazar pagos de impuestos y cargas sociales.

¿En cuánto estimas la caída de la economía peruana?

Esta va a ser la caída más grande en décadas, algo como dijo Bruno Seminario. Nunca hemos vivido una situación como esta, pero pensar que el PBI pueda caer 5% o 10% o más no me parece inverosímil.