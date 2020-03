Pensiones afectadas: ministra Alva pide calma

“Acabo de revisar mi fondo en la AFP y he perdido S/ 4 mil en las últimas semanas y nadie responde”.

“¿Ya revisaron sus cuentas en la AFP? Yo tengo perdido 14% de mi fondo en un mes”.

Estos son algunos de los casos que este medio recogió de las redes sociales y que reflejan la preocupación de los afiliados al sistema previsional privado.

Y es que el efecto coronavirus en el mundo ha impactado negativamente a las bolsas (con caídas históricas no vistas desde la crisis del 2008), afectando -en consecuencia- la rentabilidad de los fondos que servirá para una futura jubilación.

Efectivamente, según datos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), entre enero y hasta el 13 de marzo de este año, la cartera administrada por las AFP perdió S/ 15.481 millones de soles.

Se debe indicar que del total del portafolio que administran las cuatro AFP que hay en el país, el 54,7% corresponde a inversiones en el mercado local y 46,2% a inversiones en el exterior.

“Mucha calma”

Con la tranquilidad que la caracteriza, la ministra de Economía, María Antonieta Alva, pidió calma a la población tras ser consultada por las pérdidas que se registran en los fondos previsionales.

“Sobre las AFP, antes que nada, quiero transmitirles calma. Los fondos de las AFP son inversiones a largo plazo. Se observó en 2009 que luego de la crisis (financiera) también hubo un rebote. Esto es un shock temporal. Mucha calma”, dijo ayer en conferencia de prensa.

No cobrar comisión

Al respecto, la presidente de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé, indicó a La República que el sistema “ha enfrentado períodos difíciles (4 años) de un total de 26 años” pero que siempre salió fortalecido.

Para el economista Pedro Francke, “lo mínimo” que podrían hacer las AFP -en un contexto que también afecta la economía familiar- “es no cobrar las comisiones en un contexto de pérdidas”.

Señaló que ante la incertidumbre en el mercado, todas las empresas están registrando cifras en rojo, sin embargo, las AFP siguen reportando ganancias porque los cobros por las comisiones (mixta o por flujo) continúan.

“Lo mínimo que podría hacer es que cuando pierdan plata no cobren la comisión. Si invierten y no generan la rentabilidad, entonces no me cobras”, anotó

En tanto Prialé, al ser consultada si las administradoras de los fondos estarían proponiendo alguna flexibilidad a sus afiliados, señaló que “hace tiempo venimos proponiendo que se incluya la comisión por desempeño como una opción distinta a las hoy existentes, a fin de que el afiliado elija si opta por esta alternativa”.

¿Qué significa? La comisión por desempeño tendría dos componentes: uno fijo para cubrir gastos operativos y otro variable, vinculado a la rentabilidad obtenida, explicó Prialé. No obstante, señala que para ello se necesitaría un cambio en la ley, que podría proponerse en el marco de una reforma de pensiones.

En tanto, desde el Ejecutivo, la ministra Alva reiteró que se siguen evaluando nuevas iniciativas para apoyar a la población ante la emergencia sanitaria.

Cabe indicar que otro pedido desde la ciudadanía es la condonación de los intereses por la reprogramación de sus deudas en los bancos, pero aún no hay alguna alternativa del Gobierno. En esa línea, vale recordar que las AFP en el país cuentan con el respaldo financiero de las entidades bancarias.