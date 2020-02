Caso Movistar: Osiptel dispuso revisión de la tarifa de internet

A través de una resolución publicado este sábado, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) dispuso la revisión de las tarifas al servicio de internet fijo prestado por Movistar (Telefónica del Perú S.A.A.)

Lo anterior se debe a que, en los análisis preliminares desarrollados por el ente regulador se evidenció que en los últimos dos años, la empresa de telefonía aplicó hasta 10 incrementos sucesivos en sus tarifas de internet fijo lo cual “han llegado a implicar aumentos de hasta 31,6% en ese período”, indica la resolución.

Para Osiptel, dichos incrementos “no se correlacionan con el comportamiento de las empresas competidoras del mismo mercado, y responderían principalmente a un ejercicio excesivo del poder de mercado que ostenta dicha empresa operadora”.

Al respecto, se estableció que el régimen de revisión de la tarifa de dicho servicio se realice por el plazo de tres meses y durante ese período se ejecute un estudio técnico para determinar la regulación que resulte pertinente aplicar a la tarifa de internet, “así como las reglas para la aplicación de aumentos tarifarios, de acuerdo con las características, la problemática del mercado y las necesidades de desarrollo de la industria”.

El regulador indicó, además, que durante la vigencia de la revisión, Telefónica del Perú S.A.A. no podrá efectuar ningún incremento de las tarifas de su servicio de acceso a internet fijo ni de las tarifas totales de los paquetes de los cuales forme parte dicho servicio, ni podrá cesar o suspender la comercialización de los planes tarifarios de dicho servicio. “El incumplimiento de las obligaciones dispuestas en este artículo, constituye infracción muy grave”, señaló.

Desde enero último, cientos de clientes de Movistar reclamaron a través de las redes sociales el incremento de las tarifas del servicio de internet así como del paquete trío que ofrece la operadora.

El aumento osciló en 17 soles y muchos usuarios criticaron la medida. Movistar justificó el incremento señalando que se mejoraría la velocidad del servicio.

Señores de @MovistarPeru: En NINGÚN momento solicité o acepté que me aumenten la velocidad del internet, así que no permito que me aumenten la tarifa del servicio de forma unilateral. No lo voy a permitir ¿Qué se han creído? Cc @IndecopiOficial @OSIPTEL pic.twitter.com/h4kVOdrA71