Conflicto en Medio Oriente aún no impacta en la economía peruana

Este 2020 inició con hechos internacionales que repercuten en mayor o menor medida en la economía global.

Por una parte, EEUU ordenó ejecutar al general iraní Qasem Soleimani en Bagdad, hecho que profundizó las tensiones entre ambos países y arrastró una serie de ataques y respuestas. Esto se vio reflejado principalmente en la incertidumbre de los precios internacionales del petróleo.

Por otro lado, se muestran luces de un primer acuerdo comercial entre China y EEUU previsto para el 15 de enero, seguido de otras fases que suavizarían la tensión de casi dos años entre ambas potencias, en la cual hubo incrementos mutuos de aranceles por miles de millones de dólares.

Pero ¿cómo y cuánto afectan estos conflictos internacionales en la economía peruana?

Al respecto, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), señaló que la guerra comercial entre EEUU y China afecta más a la economía peruana que el conflicto en el Medio Oriente.

“Recordemos que estas dos potencias, EEUU y China, son nuestros dos principales socios comerciales y cuando hay estos problemas genera un impacto negativo en el precio de los commodities como el cobre y tiene un efecto empírico más directo sobre la economía peruana que un efecto del precio del petróleo”, explicó Armas en la presentación del Programa Monetario Enero 2020.

Sin embargo, agregó que esto se rige a escalas, ya que si surge un incremento muy fuerte en el precio internacional del petróleo puede terminar afectando a toda la economía en su conjunto.

“Si surge una escalada habría que ver hasta cuánto más podría subir el precio del petróleo. Lo que se sabe actualmente de este mercado es que cualquier tensión en la zona del Medio Oriente puede traer impactos, ya que es ahí donde se concentra la producción del crudo. Pero también se sabe que EEUU ha desarrollado una industria de gas que, ante el aumento del precio del combustible, tiene una capacidad de respuesta para elevar la oferta de gas y con ello atenuar cualquier impacto”, indicó Armas.

El ejecutivo del BCRP señaló que las proyecciones del precio del petróleo por parte del banco están en US$ 56 por barril, pero que debido al conflicto del Medio Oriente subió a US$ 61; sin embargo, ayer la cotización se corrigió a US$ 59,4.

“El impacto de los eventos geopolíticos recientes en los precios internacionales de energía es aún incierto”, concluyó el ejecutivo del BCRP.

Recuperación de la minería

El BCRP prevé que el crecimiento económico del primer trimestre del 2020 se vería impulsado por la recuperación de la minería.

“En el primer trimestre esperamos una recuperación importante del PBI. La principal fuente de ello va a ser la recuperación de las actividades primarias, sobre todo en la producción de la minería. Esperamos una normalización y ampliación de algunas minas”, explicó Adrián Armas.