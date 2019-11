RMV: aumento del Gobierno no debería ser menor a S/ 100

Un sueldo mínimo “que esté acorde al real costo de vida de todos los peruanos”, fue el mensaje del premier Vicente Zeballos al anunciar un próximo aumento de dicha remuneración.

La fecha ya está definida: durante el primer trimestre del 2020. Sin embargo, ¿de cuánto debería ser este aumento?

PUEDES VER Incrementos a cuentagotas: la evolución del sueldo mínimo en el Perú

El exviceministro de Empleo Fernando Cuadros explicó que este concepto ya debió estar en S/ 1.000 cuando se decretó la última alza en marzo del 2018, con el presidente Kuczynski. “En ese entonces solo subió a S/ 930. Ahora, a ello debería sumarse la inflación que hubo desde marzo del 2018 hasta el 2020 y el incremento de la productividad del mismo periodo. Con todo ello, yo creo que el aumento de la RMV no debería estar por debajo de los S/ 100”, dijo en diálogo con este diario.

Recordemos que esta propuesta de aumento será presentada ante el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), instancia que reúne a empleadores y trabajadores. Sin embargo, Cuadros recuerda que a la fecha las centrales sindicales han suspendido su participación en este espacio.

PUEDES VER Entre enero y marzo del 2020, el Ejecutivo subiría el sueldo mínimo

“Se han retirado dos centrales sindicales: la CGTP y la CUT. Sin quórum, no se va a poder validar el mecanismo para el aumento. Si no lo hacen antes de las elecciones congresales, el Gobierno no lo podrá aprobar por decreto de urgencia”, aseveró.

Julio César Bazán, presidente de la CUT, saludó el anuncio del Gobierno; pero dijeron estar más a la expectativa de la ejecución de las acciones. “Han anunciado dos cosas. Que traerán al CNT la fórmula para el cálculo de la RMV y también una propuesta de aumento. Vamos a evaluar la posibilidad de retornar, porque también en las ponencias del presidente y el premier han hablado solo de la Política de Competitividad, que tiene medidas dañinas para los trabajadores”, aseveró.

“Sin acuerdo, Ejecutivo tomará decisión”

● La ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, ratificó cómo se decidirá la fórmula y el aumento de la RMV, en caso no haya consenso.

● “La propuesta es aprobar reglas. Que todos sepan que cada 2 años en el primer semestre habrá una oportunidad para el diálogo. Si no hay acuerdo, el gobierno tomará una decisión”, dijo.