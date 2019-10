José Oscátegui: “Debería priorizarse la inversión pública y no solo el gasto”

Los S/ 1.000 millones que ha destinado el Ejecutivo para gasto en sectores va a tener efectos positivos, pero muy limitados. Ese monto es menos de la tercera parte de un 1% del PBI. El impacto que va a tener es positivo porque finalmente da empleo a algunas personas, pero no va a servir para que el país rebote en su tasa de crecimiento. Esto porque el problema de la desaceleración no es un problema interno, a pesar de que políticamente digan que hay un mal manejo de la economía.

PUEDES VER Perú retrocede dos lugares en el ranking mundial de competitividad

Si el problema no es la demanda interna, lo que hacen estas medidas es atenuar la caída. No resuelven el problema. Los promotores de medidas como esta dirán que es aumento de inversión pública. Pero no lo es propiamente. Estamos hablando de un gasto contracíclico.

Por ejemplo, se destina montos para el mantenimiento de colegios y ello representa mayor empleo temporal, porque con esto no es que la generación de empleo se vaya a disparar.

Tampoco se espera un gran resultado en la producción del sector agrícola. No mejora significativamente la calidad del riego. Hablamos de gastos necesarios. Que debían realizarse de todas maneras, como el mantenimiento de las aulas para el año escolar.

Pero también está el presupuesto para Vivienda, que son S/ 315 millones. Esto sí debería tener un efecto un poco mayor porque hablamos del sector Construcción y de alguna manera jala la fuerza de trabajo.

En mi opinión, lo que debería pensarse en el país es elevar la inversión pública, aquella que transforma las capacidades productivas del país. Que no sean gastos contracíclicos y que consigan hacer que el país tenga una capacidad diferente.

PUEDES VER Empresas que no investiguen denuncia por hostigamiento sexual serán sancionadas

Me sorprende bastante que no tengamos proyectos programados de inversión a 5 o hasta de 15 años que estén debidamente financiados, de tal manera que puedan ser ejecutados pase lo que pase con la economía. Con ello, tendríamos siempre un colchón y no estaríamos pensando en correr y hacer medidas contracíclicas, porque esta inversión serviría como un estabilizador importante de la economía. No tenemos una planificación a largo plazo sobre lo que debe ser la economía.