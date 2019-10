Venezolanos en Perú: otorgarán becas gratuitas de trabajo

Con la finalidad de promover la inserción laboral de los jóvenes, la fundación Forge entregará 40 becas gratuitas de trabajo. Según informaron, podrán postular peruanos y venezolanos.

Para ello, los postulantes deberán llevar cursos, los que serán completamente gratuitos, que se dictarán en las sedes de la fundación en San Isidro y Villa El Salvador. El inicio de clases es el 4 de noviembre y tendrá un periodo de duración de 3 meses. Las inscripciones podrán realizarlo a través de las redes sociales de Forge.

“El aporte de la población venezolana puede ser una oportunidad para aprovechar aquella escasez de mano calificada en nuestro país, ellos cuentan con una educación superior y registran un número de años de estudios más alto que el promedio peruano, es decir, mientras que en Venezuela son 13.4 años, en Perú son 10.5 años”, agrega María José Gómez, directora de la Fundación Forge Perú.

La integración laboral ha sido mayoritariamente informal debido a la informalidad laboral en el país, a que no se les reconocen los documentos de identidad que portan, o la falta de convalidación de estudios. 89% de los trabajadores dependientes no tiene contrato y el 97% no tiene un seguro de salud entregado por el empleador.

Demanda laboral

Para Hellen Tipian, coordinadora de sede Lima Centro de Forge, existe una gran oferta de mano de obra venezolana calificada para cubrir puestos donde sectores de nuestro país presentan déficit de profesionales.

“Por ejemplo, han ingresado 4.000 venezolanos capacitados para trabajar en el sector salud. En temas de educación, existen más de 37.000 profesores calificados en educación física que exige la nueva norma del ministerio de educación y están listos para ejercer su profesión. En Innovación y mecatrónica, 188.000 personas venezolanas de alto nivel.

Otro sector bastante importante es el de Agroalimentación, pesquera y pecuaria donde hay más de 14.200 profesionales aptos para cubrir algún puesto. En banca, finanzas y seguros, hay más de 3.500 profesionales en el área. Es por ello importante que el estado los formalice y con ello contribuya a la recaudación de impuestos para el desarrollo de otros programas sociales en el Perú”, señala.