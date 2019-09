Día del Shopping: 3 recomendaciones para aprovechar las ofertas sin endeudarse

Este fin de semana será el “Día del Shopping” con la novedad que en este año contará con doble fecha, 28 y 29 de setiembre. Diversas tiendas comerciales a nivel nacional ofrecerán sus productos con hasta un 70% de descuento del precio original.

Es la oportunidad perfecta para que los compradores adquieran ropa, calzado, insumos tecnológicos, etc. a un bajo costo y de importantes marcas de calidad.

Al respecto, Daniel Valera, profesor de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Esan y experto en comportamiento del consumidor, brindó importantes recomendaciones para aprovechar al máximo todas las ofertas que existan.

1. Tener claro que es importante comprar o no. “Sugiero que como consumidores debemos ser cautos con nuestros gastos, es decir, tener claras nuestras prioridades al momento de realizar nuestras compras, ya que no necesariamente todos los productos y o servicios estarán con un descuento real”, explicó el docente.

2. Analizar los precios en el último mes. El descuento de un producto podría estar motivado por poca venta o por cierre de temporada, no necesariamente tiene un precio especial por ese día.

“Recomiendo que realicen un breve análisis de los precios en el último mes y que evalúen si realmente el producto está con un descuento. De manera personal, pude apreciar situaciones donde las empresas colocaron el mismo precio de lista (sin descuento) y el consumidor no se ha percatado, dado que no realiza un análisis periódico de los precios y atributos de los productos o servicios.”, menciona el profesor universitario.

El experto afirmó que las estrategias de marketing aplicadas por las empresas hacen creer al consumidor que está ahorrando dinero o que sale beneficiado con la compra de varios productos, pero en el balance termina perjudicándose. La idea es que el público sienta que está recibiendo un beneficio, pues eso lo hará más propenso a comprar cierto producto.

3. Diferenciar lo que es estrictamente necesario. Es importante señalar que no debemos marearnos con las ofertas, por más tentadoras que sean, pues podría generarnos un desbalance en nuestra economía por más que los productos tengan descuentos importantes.

“Los gastos a realizarse deben de ser beneficiosos a la persona y su familia y que sean realmente necesarios, ya que en ocasiones el deseo de tener algo puede ser mayor a nuestro raciocinio y a nuestro bolsillo o capacidad de endeudamiento”, destacó Valera.

“Tener en claro el costo de oportunidad de nuestro dinero. Que esté en oferta o con un descuento especial y único, no quiere decir que necesariamente debamos de comprarlo”, agrega.

Para eso, el docente recomienda que se deba realizar una pregunta sencilla para determinar nuestra elección sobre cierto producto en particular: “Si compro el producto, ¿cómo afectaría mi vida? y si no lo compro, ¿cómo me afectaría? Haciendo un pequeño ejercicio mental podremos tomar una adecuada decisión”, finalizó.