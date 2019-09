Deudas: Los tres grandes dolores de cabeza que agobian a los estadounidenses

El endeudamiento de los consumidores llegó a un nuevo récord, puesto que este suma 4 billones de dólares, el mayor nivel en la historia de Estados Unidos.

Un adulto promedio tiene más de 4 mil dólares en deuda solo en tarjetas de crédito, algo que ha complicado la vida de las familias más vulnerables, que no tienen cómo enfrentar sus compromisos financieros.

"Hay una idea equivocada"

Mary Jackson, directora ejecutiva de la asociación de prestamistas, Online Lenders Alliance, defiende los términos en los que operan los créditos entregados a personas con alto riesgo de impago. “La tasa de incumplimiento es de alrededor del 25%. Eso aumenta los costos de la industria porque la gente no está en condiciones de cumplir con sus obligaciones”.

“Préstamos por dos semanas tienen un interés de 15%. Es una idea equivocada que pagas 300% de interés, porque no se piden créditos a un año”, dice Jackson. Pero hay casos de empresas que cobran hasta 80% de interés en dos semanas sobre créditos anteriores contraídos por un mismo cliente, según constató la BBC.

Entonces el deudor termina pagando intereses sobre intereses. “En algunos casos eso puede ser verdad, dice Jackson, pero la mayoría de los estados han adoptado ciertas prácticas para evitar que los clientes obtengan un préstamo para cubrir otro préstamo”.

Pobreza rural en la economía más rica del mundo

A nivel nacional, si muchas personas no pueden amortizar sus deudas, las cosas se pueden complicar, como ocurrió en la Gran Crisis financiera de 2008, cuando muchas familias no fueron capaces de pagar sus hipotecas. Muchos economistas argumentan que la deuda de los consumidores no es una amenaza inminente para la economía del país. Menos aún cuando las tasas de interés están en niveles históricamente bajos.

Pero algunos expertos, como el profesor de la Universidad de Harvard, Kenneth Rogoff, reconocen que una “estanflación” crónica (estancamiento económico, más inflación) dificulta la situación de las personas con bajos ingresos. "Creo que hay zonas del país, especialmente fuera de las zonas urbanas, donde hay menos trabajo y el valor de las viviendas ha caído.

La crisis de la deuda estudiantil

“La deuda estudiantil afecta a personas que aún están buscando trabajo”. El economista explica que hace unos 15 años se modificaron las leyes dejando a los estudiantes en una situación “injusta”.

Con 24 años, Melissa Haggerty dice que a pesar de tener un trabajo de clase media bien remunerado, no ha podido pagar su deuda estudiantil, que tiene un 11% de interés anual. “Es difícil pensar en el futuro cuando tienes esa deuda tan devastadora”.

FUENTE: BBC