Huawei sufre el veto de Trump y pierde el servicio de Google en sus equipos

Tras meses de sufrir críticas y ataques por la administración Trump, la firma tecnológica Huawei enfrenta una de sus más grandes crisis que complica su posición en el mercado tecnológico.

Google ha decidido este domingo suspender los negocios con Huawei que requieran la transferencia de productos de hardware y software, excepto los cubiertos por licencias de código abierto, según señaló este domingo la agencia Reuters.

Con ello, los dispositivos de la marca Huawei perderán acceso inmediato a actualizaciones del sistema operativo Android en su smartphones. Además, los próximos equipos móviles que presenta la compañía tampoco contarán con el correo electrónico Gmail o Google Play Store. Al no contar con este último, los usuarios de Huawei tampoco podrían descargar aplicaciones.

La información detallada sobre los servicios que serán vetados todavía estarían en análisis dentro de Alphabet, empresa madre de Google.

La decisión es una rápida respuesta a la determinación que tomó la administración estadounidense el último miércoles, cuando firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional por amenazas contra la tecnología estadounidense.

La orden prohíbe el uso de equipos de telecomunicaciones que se han fabricado por compañías consideradas como una amenaza para EEUU y en dicha lista se encuentra el fabricante asiático.

Así, tal decreto estadounidense es el golpe más duro contra Huawei y sus negocios, luego de meses de ser acusada de espionaje. Washington sospecha que la marca tecnológica espía para Pekín y que eso la ha ayudado en su espectacular expansión internacional.

Nunca se ha presentado una prueba concreta de ello. Sin embargo, la convicción de EEUU ha llegado a tal punto que ejerce presión sobre sus aliados en el mundo, al evitar el ingreso de esta marca a sus territorios.

Francia fue uno de los países que, ante tal invocación, tuvo una clara respuesta. Fue en mayo cuando su presidente, Emmanuel Macron, confirmó que su país no bloquearía a Huawei. “Nuestra postura no es bloquear a Huawei, ni a ninguna otra empresa, sino preservar nuestra seguridad nacional y la soberanía europea. Pero creo que lanzar ahora una guerra tecnológica o una guerra comercial... no es lo adecuado”, dijo Macron en aquel entonces.

Pekín y Huawei responden

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, instó a Estados Unidos a no ir "demasiado lejos" y evitar nuevas "medidas perjudiciales" que atenten contra los intereses chinos durante una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

"Esperamos que todas las partes ejerzan moderación y actúen con cautela para evitar la escalada de las tensiones", expresó.

Huawei, en tanto, se ha mostrado categóricamente en contra de la decisión de Trump por cómo repercutirá en los negocios.

"Esta decisión no considera el interés de nadie. Causará un daño económico significativo a las compañías estadounidenses, con las cuales Huawei tiene relación de negocios, afectará a decenas de miles de empleos estadounidenses y provocará disrupción en la colaboración actual y en la confianza mutua que existen en la cadena de suministro global", señaló en un reciente comunicado. ❖

Las cifras

202,9

millones de equipos vendió Huawei en el 2018 en el mundo.

34,8%

es el crecimiento en ventas de equipos que tuvo la firma el año pasado.

“El plan B: un sistema operativo propio”