Madres peruanas: Cinco datos que explican por qué las llamamos luchadoras

Por las condiciones económicas y una cultura con bastantes barreras para el crecimiento de la mujer, ser madre en Perú es sinónimo también de lucha, y los datos lo confirman. Este domingo 12 de mayo, Día de la Madre, recordamos algunos de ellos:

Primero, que en Perú, el 66,9% de la población femenina es madre, lo que en cifras representa a 7 millones 766 mil de mujeres en el país. Y de este grupo que también es madre, cerca de 5 millones tiene un trabajo y pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA). Asimismo, de esta última data, el 56,5%, es decir, más de la mitad, tiene entre 25 y 44 años; mientras que un 45% tiene más de 45 años.

Madres profesionales

Otro dato a considerar es que el 27,3% de las madres peruanas que trabajan cuentan con educación superior. De ellas, el 14,4% cuenta con educación técnica y 12,9% educación universitaria. Asimismo, el 39% estudió educación secundaria y el 33,7% educación primario o sin nivel.

260 mil madres solteras y trabajadoras

De los casi 5 millones de mujeres trabajadores y madres a la vez, cerca de 260 mil (5,2%) son también solteras, lo que quiere decir que son las únicas que sostienen a su familia. Este es un dato importante a considerar. En tanto, cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el 35,3% de la PEA ocupada femenina en condición de madre son convivientes, el 31,9% casadas, y el 27,6% estuvo alguna vez unida o con pareja.

¿A qué se dedican?

Según la última Encuesta Nacional de Hogares (Enaho), la actividad de Comercio concentró a la mayor proporción de madres con empleo con el 27,1%, seguido de la Agricultura, Pesca y Minería (21,3%), Otros Servicios (19,2%), Restaurantes y Hoteles (14,4%), Industria Manufacturera (8,8%), Enseñanza (5,9%) y Administración Pública y Defensa, planes de seguridad social obligatoria (3,3%).

Madres peruanas sin pensión

Pero si bien hay datos alentadores sobre la situación de las madres peruana en el país, también existen carencias que deben conocerse. A las limitaciones y barreras que encuentran en su condición de mujer y madre, también deben afrontar otra problemática: muchas de ellas corren el riesgo de no contar con una pensión en su vejez. Según el ENAHO, el 73,1% no contó con este beneficio, y sólo el 26,9% de la PEA ocupada femenina en condición de madre estuvo afiliada a algún sistema de pensiones.



Finalmente, según la ENAHO 2018, del total de madres que conforman la PEA ocupada femenina, el 78,9% contó con algún seguro de salud (sea público o privado) y el 21,1% no estuvo afiliada a este servicio.