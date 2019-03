El rostro detrás de la venta de Fox a Disney

La venta de 21st. Century Fox a Disney por 71 mil millones de dólares se convirtió en una de las operaciones financieras más grandes de los últimos años. Detrás de la fortuna de 21st. Century Fox se encuentra Rupert Murdoch, un australiano de 87 años que tiene una de las familias más poderosas de los medios de comunicación y entretenimiento.

James y Lechlan, Prudence, Elisabeth, Grace y Chloe, sus hijos, se verán beneficiados al tener el 17% de las acciones familiares en 21st. Century Fox, las cuales tendrían un valor de 12 mil millones de dólares, de acuerdo a información de Financial Times.

Las grandes cantidades de dinero de Rupert Murdoch vienen de heredar los dos periódicos que tenía su padre en Australia, de estilo sensacionalista, con el cual tuvo cada vez mayor popularidad y emprendió un viaje a Reino Unido.

Murdoch estuvo a cargo de News of The World y The Sun y posteriormente de The Times y The Sunday Times. Con el tiempo, pese a la compra de The New York Post, fijó su atención en la televisión y creó 90 Fox News.

A pesar de sus éxitos como empresario, tiene una gran cantidad de críticos que lo acusa de haber degradado el periodismo.