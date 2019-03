Osiptel confirma multa de más de S/1 millón a Bitel

Tras declarar infundada la apelación, Osiptel confirmó la multa interpuesta contra la operadora de telefonía Bitel (Viettel Perú ) por 1 millón 58 mil soles (252 UIT).

Dicha multa se debería a que la operadora de origen vietnamita prestó el servicio de telefonía móvil en 59.342 equipos móviles cuyos IMEI fueron registrados como sustraídos o perdidos en la Base de Datos descentralizados de Osiptel.

Osiptel argumentó su decisión en que si bien no se cuantifica el perjuicio económico, "ello no significa que este no se haya producido, toda vez que, la prestación del servicio de telefonía móvil en equipos terminales reportados como sustraídos no desincentiva la comisión de los delitos de hurto y robo de equipos terminales móviles, lo cual afecta a la sociedad en general, y de otro lado, el daño a terceros que se puede generar por la comisión de delitos mediante el uso de equipos terminales móviles que fueron reportados como sustraídos o perdidos".

Esta infracción fue considerada de muy grave. Mediante una resolución publicada hoy, Osiptel precisó que se agota la vía administrativa de alguna nueva apelación de Bitel.