Tomarán medidas legales por elecciones en Adex

La Asociación de Exportadores (Adex) tiene programadas elecciones para escoger a su nueva Junta Directiva el próximo 28 de febrero, a la cual postulan los candidatos Alfonso Velásquez y Eduardo Amorrortu.

Sin embargo, surgió la polémica luego de que el comité electoral externo haya decidido dejar fuera de carrera a la lista de Eduardo Amorrortu por un presunto incumplimiento de los requisitos de Fernanda Maggi, integrante de su lista.

Al respecto, Amorrortu anunció que su agrupación tomará medidas legales para lograr que las elecciones se hagan de forma transparente en el gremio exportador.

"El comité electoral, en una actitud por demás extraña y sin tener la facultad de hacerlo, nos pretende dejar fuera de las elecciones, algo en lo cual no tiene facultad. Ellos deben resolver el problema, terminarlo y acabarlo. Ellos no han resuelto nada, simplemente en un acta que entregaron 7 días después de la fecha establecida no dicen claramente qué cosa corresponde", dijo Amorrortu a La República.

Además, señaló que su agrupación encontró irregularidades en la inscripción de dos personas de la lista contrincante, las cuales no fueron tomadas en cuenta por el comité electoral. "Vamos a tomar las medidas legales que sean necesarias", dijo Amorrortu.❖

La clave