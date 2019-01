BCRP: Exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 44.354 millones a noviembre del 2018

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que las exportaciones peruanas alcanzaron los US$ 44.354 millones en el periodo enero - noviembre del 2018, lo cual representa un incremento de 8,9% respecto del mismo periodo del año anterior.

Según detallaron, este incremento se debió, principalmente, al crecimiento de las exportaciones no tradicionales, las cuales alcanzaron los US$ 1.123 millones en noviembre y se incrementaron en un 6,2% respecto al mismo mes del año 2017. En el caso de las exportaciones no tradicionales, las mismas registraron US$ 2.865 millones en noviembre, lo cual supone una caída de 8,2% respecto del mismo mes del 2017.

El ente rector de la política monetaria también informó que la balanza comercial registró un superávit de US$ 586 millones en noviembre, con lo cual se acumuló un resultado positivo de US$ 5.598 millones durante el periodo enero - noviembre.

De otro lado, las importaciones sumaron US$ 3.429 millones en noviembre, reduciéndose en 3,2% con respecto al mismo mes del 2017. Esto se debió a las menores adquisiciones de insumos y de bienes de capital. Las importaciones totales durante los 11 primeros meses del 2018 alcanzaron los US$ 38.755 millones, lo cual representa un crecimiento de 9,6%.