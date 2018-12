Multimillonario donará 1.000 millones de dólares para proteger el 30% del planeta

Hansjörg Wyss, multimillonario suizo a decidido donar 1.000 millones de dólares a través de la Fundación Wyss, para convertir el 30% del planeta, entre tierras y océanos en áreas protegidas para el 2030, como una forma de asegurar que las futuras generaciones de la Tierra tengan aire y agua limpios.

“Proteger el 30% del planeta es solo una de las muchas, muchas otras acciones que deben tomarse. Tenemos que reducir las emisiones de CO2, reducir la generación de electricidad con carbón”, aseguró Wyss aseguró durante una entrevista con el programa Newsday de la BBC.

Hansjörg Wyss nació en Suiza pero se graduó de la Escuela de Negocios de Harvard. Mientras estudiaba y trabajaba en Estados Unidos., Wyss pudo explorar diversas áreas naturales, experiencia que le dieron la idea de que los paisajes icónicos de una nación deben protegerse para que todos puedan experimentarlos y explorarlos.

Él mismo lo dijo en su artículo de The New York Times de octubre pasado: "Las tierras y aguas silvestres se conservan mejor no en manos privadas, sino como parques nacionales públicos, refugios de vida silvestre y reservas marinas, abiertas para que todos puedan experimentarlas y explorarlas".