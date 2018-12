Inscripción de Cooperativas de Ahorro ante la SBS empezará el 1 de enero

El próximo 1 de enero comenzará el registro de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COOP) ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para ser supervisadas, así lo informó hoy su superintendente adjunto de cooperativas, Oscar Basso.

Al respecto, informó que el reglamento de inscripción se público hoy en El Peruano y se ha buscado que el proceso sea dinámico para que no existan pretextos por los cuales las entidades no se registren.

"Este primer reglamento busca la obligatoriedad del registro, las que no lo hagan no podrán operar o se transformarán en otro tipo de cooperativas pero no podrán captar ahorro de sus socios y tendrán que ir devolviendo esos depósitos", dijo Oscar Basso.

No obstante, se preparan otros ocho nuevos reglamentos que se publicarán antes del 31 de diciembre del presente año.

Cabe indicar que las inscripciones que tendrán que realizar las Cooperativas de Ahorro y Crédito se harán de manera virtual mediante la página de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/)